В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке

Специалисты Национального центра рукописей и редких книг в ходе научно-исследовательской экспедиции обнаружили в библиотеках, архивах и исследовательских центрах Лондона, Оксфорда и Манчестера 15 ценных рукописей и 500 архивных документов.

– Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая отметил важность изучения и популяризации истории нашей страны, – отметил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. – Были даны конкретные поручения по популяризации на международной арене истории Улуса Джучи и Золотой орды, а также великих мыслителей аль-Фараби и Ходжи Ахмета Ясауи. Глава государства отметил особую важность работы по возвращению в Казахстан культурных артефактов, в том числе их копий из зарубежных стран.

При поддержке министерства культуры и информации, министерства иностранных дел и посольства Казахстана в Великобритании нынешняя научная командировка прошла на высоком уровне.

– Мы заранее провели несколько встреч с зарубежными коллегами. Научные исследования проводились во всемирно известных Национальной библиотеке и Национальном архиве Великобри­тании, Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, ставшей международным цент­ром науки, и Библиотеке Джона Райлендса Манчестерского университета, – рассказал Жандос Болдыков.

Одной из ценных рукописей, найденных в Манчестере, является Коран, впервые переведенный на тюркский язык на юге Казахстана в эпоху Караханского государства (около X–XII веков). Он имеет огромную ценность как памятник тюркско-исламской культуры.

По мнению Ахмада Заки Валиди Тогана, известного востоковеда и историка, это один из ранних переводов священного Корана на тюркский язык. Коран написан на арабском языке с подстрочным персидским и тюркским его переводами. Язык Корана, переведенного на тюркский, близок к языку «Кутадгу Билиг» Юсуфа Баласагуни (XI век).

Ученым еще предстоит исследовать караханидский Коран и определить точное время его написания.

Тюркский Коран Манчестерской библиотеки Джона Райленд­са имеет огромное значение для нашей культуры. Он представляет собой перевод с подстрочного персидского перевода Корана, выполненного группой лиц на основе «Тафсира» Табари в период саманидского правителя Мансура бин Нуха (961–977 годы).

Тюркский перевод можно будет сравнить с персидским и арабским текстами. В стамбульском Музее тюрко-мусульманских рукописей хранятся два великолепных датированных списка тюркских переводов Корана из Ирана и Золотой Орды. В первом зафиксирован язык тюркских племен, пришедших в Иран вместе с чингизидами. Золотоордынский список показывает преобладание элементов господствовавшего в ней кыпчакского языка. Что же касается манчестерского списка, то он написан на тюркском языке, отражает диа­лекты переводчиков – жителей Исфиджаба и Аргу.

Также одной из важных найденных рукописей является средневековый библиографический труд на арабском языке, в котором даны сведения о биографии Абу Насира аль-Фараби и его трудах. Название этой книги – «Китаб макалаат ар – Рафииъа фии усул ъилм ат-табииъа» («Высшая книга статей об основах естествознания»). Европейский ученый-исследователь Карл Броккельман в своих работах утверждает, что эта рукопись принадлежит аль-Фараби.

– В Бодлианской библиотеке Оксфорда есть книга «Зейн аль-Ахбар», написанная персидским историком XI века Абу Саидом Абд-аль-Хайи-Гардизи. Востоковед Василий Бартольд предполагал, что Гардизи был учеником Абу Саида аль-Бируни. Эта рукопись написана в 1049–1053 годы и содержит историю персидских (доисламских) царей, Мухаммеда и халифов до 1032 года, а также историю Хорасана до 1041 года. Есть главы о науке, религиях и праздниках тюркских племен, – сказал главный эксперт центра Алмат Абсаликов.

– Национальный архив Великобритании хранит документы, созданные более тысячи лет назад. Там хранится около 11 миллионов страниц, охватывающих историю борьбы с крестовыми походами и доколониальный период народов Ближнего Востока, – отмечает ведущий эксперт центра Гульсим Бисенова.

По ее словам, в 2022 году в ходе исследований в Национальном архиве Индии были найдены копии ценных документов, связанных с историей тяжелой миграции казахов, переселившихся с Алтая в Тибет, Гималаи, в Индию и Пакистан, а затем – в Турцию. Исследовательская работа продолжилась в британских архивах. В результате были получены документы о миграции казахов из Синьцзяна в Индию, въезде казахских беженцев из Тибета в Кашмир. Всего в Национальном архиве Великобритании взяты копии 12 архивных дел, включая документы касающиеся деятельности Мустафы Шокая.

Сотрудники Национального центра рукописей и древних книг совместно с отечественными и зарубежными учеными проведут полноценные исследования полученных документов. Рукописи будут издаваться факсимильными копиями. Планируется введение в научный оборот всех полученных материалов путем издания сборников, каталогов и монографий.