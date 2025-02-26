В Казахстане автоматизировали процессы по аукциону и выдачи лицензии на недропользование

Недропользование
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Под председательством министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева на площадке Maqsut Narikbayev University прошел круглый стол с участием недропользователей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное министерство

Фото: МПС РК

Министр поделился итогами прошлого года и планами на текущий год. В целях активизации геологоразведки и открытия новых месторождений с 2014 по 2018 годы проводилась законодательная реформа, принят Кодекс «О недрах и недропользовании», закрепивший заявочный принцип доступа к геологоразведочным территориям на примере Австралии и Канады.

По поручению главы государства запущена Единая платформа недропользования (minerals.e-qazyna.kz).

Вице-министр Жаннат Дубирова рассказала о Единой платформе недропользования. ЕПН позволяет предоставлять открытый доступ ко всей геологической информации. На платформе оцифрованы 22 государственные услуги. С момента запуска обработано 506 заявок.

«Благодаря Единой платформе недропользования (ЕПН) реализован бесшовный процесс от подачи заявки на разведку или добычу до ее аукциона и выдачи лицензии», – подчеркнула вице-министр.

На платформе размещен реестр всех геологических отчетов, списки использованных источников и др. Для приобретения необходимых  материалов недропользователи подают заявку на сайте «Национальной геологической службы», которая отрабатывается не позднее 5 рабочих дней.

Отдельно стоит отметить интерактивную карту ЕПН. Благодаря ей потенциальные недропользователи получают полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами.

Интерактивная карта содержит все участки, уже занятые под недропользование, а также позволяет размещать участки, доступные для аукционов. Теперь инвесторы могут напрямую без посредников зайти на портал, выбрать нужный участок и подать заявку на участие в аукционе.

Ж.Дубирова отметила, что оцифрован процесс контроля за исполнением обязательств по выданным лицензиям и контрактам по твердым полезным ископаемых. Ранее этот контроль был в ручном режиме. Лицензионно-контрактные условия планируется внедрить в ЕПН до апреля этого года. Сверка условий и все взаимодействия будут проводиться автоматически в электронном формате.

Далее круглый стол прошел в формате вопрос-ответ. Среди участников круглого стола представители, эксперты и руководители ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Qaragandy Power Silicon», ОЮЛ «Ассоциация производителей драгоценных металлов», ОЮЛ «Казахстанская горнорудная палата», ТОО «Ер-Тай», ТОО «Евразийская Группа», «Национальная геологическая служба», АО «Qarmet», АО «АК «Алтыналмас», «Ассоциация KAZRC», ТОО «Caravan Resources LTD», ТОО «TENIR LOGISTIC», ЧК «Chu lli Resourses Ltd», Внешнеторговая палата Казахстана, АО «НАК «Казатомпром», «ERG», ТОО «Solidcore Eurasia», ГМК «Тау-Кен Казахстан», ТОО «Kazzinc Holdings».

Участники обсудили вопросы оцифровки первичных геологических отчетов и их доступности для недропользователей, а также необходимости интегрировать платформу в работу предприятий.

#лицензия #автоматизация #Шарлапаев #недропользование

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