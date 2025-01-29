Изменились правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Научная стажировка осуществляется в рамках проводимого научного исследования в соответствии с перечнем приоритетных направлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Соотношение научных стажировок составляет по естественно-техническому блоку - не менее 60%, по общественно-гуманитарному блоку - не более 40% от общего количества присуждаемых научных стажировок.

Обновлены критерии, которым должен соответствовать научный работник и перечень документов, которые ему нужно представить для участия в конкурсе.

Утвержден новый перечень приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок:

- экология, окружающая среда и рациональное природопользование;

- энергия, передовые материалы и транспорт;

- передовое производство, цифровые и космические технологии;

- интеллектуальный потенциал страны;

- наука о жизни и здоровье;

- устойчивое развитие агропромышленного комплекса;

- национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность.

Приказ МНВО от 20 января 2025 года № 20 вводится в действие 08.02.2025 г.