Изменились правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок

Претендентом на прохождение научной стажировки является научный работник
Научная стажировка осуществляется в рамках проводимого научного исследования в соответствии с перечнем приоритетных направлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Соотношение научных стажировок составляет по естественно-техническому блоку - не менее 60%, по общественно-гуманитарному блоку - не более 40% от общего количества присуждаемых научных стажировок.
Обновлены критерии, которым должен соответствовать научный работник и перечень документов, которые ему нужно представить для участия в конкурсе.
Утвержден новый перечень приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок:
- экология, окружающая среда и рациональное природопользование;
- энергия, передовые материалы и транспорт;
- передовое производство, цифровые и космические технологии;
- интеллектуальный потенциал страны;
- наука о жизни и здоровье;
- устойчивое развитие агропромышленного комплекса;
- национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность.
Приказ МНВО от 20 января 2025 года № 20 вводится в действие 08.02.2025 г.