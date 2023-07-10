Ставки налога на добычу полезных ископаемых изменились в Казахстане

С 1 января 2023 года вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие ставки налога на добычу полезных ископаемых, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

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Согласно информации КГД, по биржевым металлам ставка налога выросла на 50%, сюда относятся золото, серебро, алюминий, медь, цинк, уран.

По отдельным внебиржевым металлам ставка поднялась на 30% (железо/железная руда, хром и хромовая руда, марганцевая и железо-марганцевая руда, платина, ванадий, висмут, мышьяк, вольфрам, палладий, олово, никель, титан, магний, кобальт, сурьма).

В комитете также отметили, что в горнорудном секторе предусмотрено применение ставки 0% по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение 60 месяцев (5 лет) с начала промышленной добычи при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 746 Налогового кодекса.

"Также предоставлено право применения ставок НДПИ, установленных Налоговым кодексом по состоянию на 31 декабря 2022 года, при соответствии критериям, определенным Правительством, в случае, если уровень рентабельности по месторождению горнорудного сектора (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) составляет 5% и менее", – добавили в ведомстве.