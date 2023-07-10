Ставки налога на добычу полезных ископаемых изменились в Казахстане

С 1 января 2023 года вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие ставки налога на добычу полезных ископаемых, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Согласно информации КГД, по биржевым металлам ставка налога выросла на 50%, сюда относятся золото, серебро, алюминий, медь, цинк, уран.
По отдельным внебиржевым металлам ставка поднялась на 30% (железо/железная руда, хром и хромовая руда, марганцевая и железо-марганцевая руда, платина, ванадий, висмут, мышьяк, вольфрам, палладий, олово, никель, титан, магний, кобальт, сурьма).
В комитете также отметили, что в горнорудном секторе предусмотрено применение ставки 0% по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение 60 месяцев (5 лет) с начала промышленной добычи при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 746 Налогового кодекса.
"Также предоставлено право применения ставок НДПИ, установленных Налоговым кодексом по состоянию на 31 декабря 2022 года, при соответствии критериям, определенным Правительством, в случае, если уровень рентабельности по месторождению горнорудного сектора (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) составляет 5% и менее", – добавили в ведомстве.