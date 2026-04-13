В рамках механизма ГЧП частный партнёр берет на себя полный цикл - от проектирования и строительства до функционального и технического обслуживания объекта в течение 5 лет после его сдачи

Строительство первой школы-интернат-колледжа для одарённых в спорте детей, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), начато в Атырауской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2027 года, сообщает Kazpravda.kz в рамках Министерства туризма и спорта РК

Ключевая особенность проекта - создание полноценного многофункционального спортивно-образовательного комплекса.

Проект предусматривает современные учебные корпуса и комфортные условия для проживания. На территории площадью 3,2 га будет расположен учебный блок на 400 мест, общежитие на 300 мест, 13 спортивных залов, бассейн, столовая, библиотека, стадион, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки.

На сегодня в стране функционирует 16 областных специализированных школ-интернатов и 4 республиканские школы-колледжи-интернаты, где обучаются 6 431 спортсмен. При этом в ряде регионов — городах Астана, Шымкент, Алматинской, Костанайской областях, а также областях Абай и Ұлытау — такие учреждения отсутствуют. Проект Атырауской области станет пилотным, и в дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны.

В новом комплексе планируется подготовка 400 спортсменов (300 учащихся и 100 студентов колледжа) по 13 олимпийским видам спорта. Все они являются учащимися Атырауского областного интерната.

Реализация проекта позволит создать принципиально новые условия для подготовки спортивного резерва, обеспечит эффективное совмещение образовательного и тренировочного процессов и станет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта в Казахстане, отметили в министерстве.