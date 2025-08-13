Устаревшие самолеты полностью выводятся из эксплуатации. Их место занимают современные и безопасные воздушные суда, соответствующие международным стандартам медицинской авиации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

В феврале текущего года министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о планах по модернизации авиационного парка, подчеркнув, что обновление позволит повысить безопасность полетов, расширить географию вылетов и сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных регионов.

Сегодня эти планы реализованы, заявили в Минздраве, — санитарная авиация Казахстана получила новые современные воздушные судна.

Так, введен в эксплуатацию современный реактивный самолет Bombardier Challenger CRJ200, оснащенный двумя сертифицированными медицинскими модулями Spectrum Aeromed, системами подачи кислорода, электропитанием для оборудования жизнеобеспечения, а также автоматической системой фильтрации и регулировки давления воздуха.

Самолет рассчитан на безопасную транспортировку 4 лежачих пациентов, до 35 сидячих больных, а также перевозку бригады трансплантологов из более 12 человек и доставку органов для трансплантации.

По данным ведомства, высокая скорость и дальность полета CRJ200 позволяют выполнять межрегиональные рейсы без дозаправки и быстро доставлять пациентов даже из самых удаленных регионов. Современная авионика дает возможность работать в сложных метеоусловиях, а эксплуатационные характеристики вдвое превосходят показатели используемых сегодня в санитарной авиации самолетов старого поколения. Данный вид воздушного судна можно использовать при транспортировке граждан РК из дальнего зарубежья.

Кроме того, госкомпанией «Казавиаспас» приобретено 6 новых вертолетов МИ-8 и Ка32 и 2 самолета L-410, которые будут использоваться также для нужд медицинской авиации.

Обновленный авиапарк обеспечит более высокие стандарты безопасности и качества оказания экстренной помощи, сократит время доставки пациентов и расширит возможности системы здравоохранения по спасению жизней.

В прошлом году бортами санитарной авиации было совершено 2184 вылетов из городов Астана, Алматы, из них 1488 вылетов в регионы, 12 за рубеж.

