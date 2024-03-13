В Казахстане предлагают исключить возврат дела прокурору для «доработки» нарушений

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил министр юстиции Азамат Ескараев, в 2022 году глава государства, выступая с посланием народу Казахстана, указал, что следует провести ревизию УК и УПК и избавиться от всего, что фактически не работает или препятствует правосудию, а также отметил о важности обеспечения стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В проекте закона проработано 3 основных блока вопросов: усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности уголовного процесса, а также оптимизация и дебюрократизация уголовного процесса.

Первый блок направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей. В нем предусмотрены такие меры, как исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования, исключение возможности возврата дела прокурору для «доработки» нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования, установление обязательного согласования с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства, установление 10-суточного срока действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки, введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве свидетеля, имеющего право на защиту и так далее.

Также нормами предусматривается предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей, интеграция свидетеля, имеющего право на защиту, в круг лиц, обладающих правом инициирования экспертизы, а также введение кратных штрафов по некоторым уголовным правонарушениям в целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.

В рамках укрепления состязательности уголовного процесса предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, поскольку особенности реализации принципа состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его активностью в процессе доказывания.

– Так, в настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ, противоположный обвинительному акту. Также, поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, «очерняя» фигуру подозреваемого, проектом закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные досудебного расследования, – пояснил глава Минюста.

Вместе с этим, проектом закона повышается состязательность сторон в уголовном процессе путем исключения возможности суда назначать отдельные процессуальные действия по собственной инициативе. К примеру, назначение следственным судьей экспертизы, вызов свидетелей сторон.

– Это позволит обвинению и защите реализовать на равных условиях свои права для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противоположной стороны, – считает министр.

Третий блок направлен на оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса. Данный блок поправок позволит вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию. Сейчас необходимо учитывать мнение участников уголовного процесса.

Также планируется введение возможности дистанционной очной ставки, так как на сегодняшний день следователь обеспечивает явку лиц для проведения очной ставки даже с других регионов.

Вместе с тем, расширяется круг субъектов дистанционных допросов и очной ставки. Тем самым, наряду с потерпевшим и свидетелем, будет возможно произвести указанные следственные действия с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, и подозреваемого.

Проектом закона также предусмотрено введение возможности производства досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего – в случаях совершения уголовного правонарушения посредством информационной системы или сети Интернет. При расследовании случаев интернет-мошенничества, когда уголовное правонарушение не раскрыто, подозреваемый, свидетели не установлены, имеется только потерпевший; место обнаружения деяния потерпевшим (место подачи заявления), зачастую, не совпадает с местом постоянного проживания потерпевшего. В указанных условиях наиболее рациональным подходом к определению места досудебного расследования будет местонахождение потерпевшего.

Отдельным блоком предусматриваются поправки, направленные на улучшение уголовно-исполнительного законодательства.