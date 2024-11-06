В Казахстане предлагают новые условия для военнообязанных

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Так, предлагается выплачивать военнообязанным на время сборов среднюю зарплату, но не выше средней по республике, а неработающим — минимальную. Тем, кто не хочет потерять в доходе, предложена альтернатива — платные курсы военной подготовки по месту жительства, с возможностью получить воинское звание и войти в резерв. Правила этих курсов будет определять Министерство обороны, а стоимость — учебное заведение с военной кафедрой.

Также проектом закона предлагается дополнить Закон Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» новой статьей 14-1, закрепляющей определение терминов «военно-патриотическое воспитание», «система военно-патриотического воспитания». Кроме того, данной нормой предусматривается создание координационных советов по военно-патриотическому воспитанию на республиканском уровне, а также при местных исполнительных органах в целях координации и согласованности действий всех государственных органов и организаций.

Для практического осуществления скоординированной и согласованной работы по военно-патриотическому воспитанию, в функции центральных и местных исполнительных органов, предусмотренные в Законе Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» вносятся соответствующие дополнения.

Также предусматривается включение военно-патриотического воспитания в образовательные программы дополнительного образования.

Кроме того, вносится дополнение в Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» в части осуществления взаимодействия и сотрудничества уполномоченного органа в области культуры с молодежными организациями по вопросам военно-патриотического воспитания.