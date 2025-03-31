Как отметил глава Мажилиса, новый законопроект должен снять все фобии в обществе и ответить на все запросы казахстанцев

Фото: пресс-служба Мажилиса

В Казахстане будет разработан проект нового закона об обращении с радиоактивными отходами, в рамках которого предполагается ряд поправок в сфере ядерной безопасности. В этой связи депутаты Мажилиса посетили в Алматы Институт ядерной физики, чтобы ознакомиться с современными казахстанскими наработками по использованию мирного атома и обсудить с учеными подходы к разработке законопроекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Как заявил Ерлан Кошанов, новые законодательные нормы должны обеспечить создание в стране максимально благоприятных условий для строительства АЭС и развития атомной отрасли с учетом международных требований МАГАТЭ. Спикер Мажилиса напомнил, что на всенародном референдуме народ Казахстана абсолютным большинством поддержал историческое решение о строительстве АЭС, и сегодня это стало общестрановой идеей, которая объединяет прогрессивную часть общества.

– Во время проведения референдума по АЭС главным вопросом, который волновал людей, была безопасность атомной станции. Поэтому назрела необходимость законодательно урегулировать эту сферу в соответствии с лучшими международными стандартами. Депутаты разработали поправки, которые будут рассмотрены в Мажилисе публично с привлечением общественности и учетом мнений всех заинтересованных сторон. Новый законопроект должен снять все фобии в обществе и ответить на все запросы казахстанцев, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе разговора с работниками института был озвучен ряд предложений по подготовке кадров для АЭС, переработке ядерных отходов, внедрению новых стандартов к продукции ядерной индустрии и созданию других условий для максимально полной работы атомной отрасли на экономику страны с учетом лучших зарубежных практик.

– На недавнем заседании Национального Курултая Президент подчеркнул, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Глава государства заявил о необходимости строительства трёх атомных станций. Они должны стать основой нового ядерного кластера, который сможет обеспечить энергетическую независимость Казахстана на десятилетия вперед, – подчеркнул Спикер Мажилиса.

Депутаты ознакомились с исследовательским реактором ВВР-К, который представляет из себя уменьшенную копию будущей АЭС. Генеральный директор ИЯФ доктор физико-математических наук, академик КазНАЕН Саябек Сахиев рассказал, что в институте уже имеется база для практической подготовки кадров с высшим образованием. Это 23 научно-исследовательских лаборатории и 3 научно-технических центра с современным аналитическим и испытательным оборудованием, в которых сегодня работает порядка 700 человек.

В институте действует три учебных центра, открытых при поддержке МАГАТЭ и Министерства энергетики США: по радиационной безопасности, по неразрушающим методам контроля, по ядерной и физической безопасности, которые подготовили более 4500 специалистов для атомной отрасли Казахстана. На реакторе проводятся исследования в области нейтронной физики, радиационной физики твердого тела.





В ходе разговора с сотрудниками ИЯФ Ерлан Кошанов также отметил особую роль научного учреждения в реализации проекта по строительству АЭС. Он подчеркнул, что институт является наглядным доказательством того, что в Казахстане есть опыт и компетенции для работы с мирным атомом на благо страны в соответствии с лучшими мировыми стандартами МАГАТЭ. Кроме того, он подчеркнул, что ИЯФ является научной базой и кузницей кадров для будущего строительства АЭС.

Гостей также ознакомили с комплексом производства радиофармпрепаратов, где действует единственная в Казахстане установка Cyclone-30. Комплекс производит широкий спектр радиоизотопов медицинского и промышленного назначения, которые применяются для диагностики заболеваний сердца и раковых заболеваний, экспортируются в Германию, США, Францию и Россию.

Институт ядерной физики образован в 1957 году в Алматы и является единственной научной организацией Казахстана в атомной отрасли, занимающейся фундаментальными и прикладными исследованиями, производством радиоизотопов, а также оказывает услуги в области применения атомной энергии в мирных целях.

