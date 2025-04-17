Согласно Трудовому кодексу РК, к тяжелым видам работ относятся те, что требуют постоянных перемещений, ручного подъема и переноски тяжестей от 10 кг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году в Казахстане увеличилась доля работников, занятых тяжелым физическим трудом. По данным Бюро национальной статистики, этот показатель достиг 7,1% — это на 0,8 процентного пункта выше, чем годом ранее, и является максимальным уровнем за последние 13 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Последний раз снижение доли тяжелого труда наблюдалось в 2016 году. С тех пор показатель стабильно рос — 6 раз — и лишь дважды оставался без изменений. За 8 лет прирост составил 2,5 процентного пункта.

Наибольшая доля занятых тяжелым физическим трудом зафиксирована в следующих отраслях:

- транспорт и складирование — 17,3%,

- промышленность — 10,3%, в том числе: горнодобывающая отрасль — 17,3%, обрабатывающая промышленность — 6,6%.

Лидеры среди регионов:

Мангистауская область — 19%;

Восточно-Казахстанская — 15,3%;

Абайская — 12,1%;

Карагандинская — 10%;

Мужчины — в большинстве. Женщин среди занятых тяжелым физическим трудом значительно меньше: всего 1,9% против 10,9% у мужчин. Это объясняется тем, что именно мужчины традиционно составляют основную рабочую силу в физически сложных профессиях.

Общая численность работников, чья трудовая деятельность связана с высокими физическими нагрузками, за год выросла на 14% — до 122,6 тыс. человек. Из них женщины составляют 13,6 тыс.

Стоит отметить, что статистика охватывает только работников восьми ключевых сфер — в том числе промышленности, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, информационных технологий и связи. Малые предприятия в учете не участвуют, независимо от отрасли.

Всего в 2024 году под мониторинг попали 1,7 млн работников, что составляет примерно 43% от общей списочной численности работников в Казахстане (около 4 млн человек, исключая малые предприятия).

Согласно Трудовому кодексу РК, к тяжелым видам работ относятся те, что требуют постоянных перемещений, ручного подъема и переноски тяжестей от 10 кг, а также сопряжены с большими физическими затратами — свыше 250 килокалорий в час.