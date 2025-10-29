В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Правительство реализует комплекс мер по развитию экономики, направленный на обеспечение устойчивого роста, поддержку предпринимательства, а также повышение инвестиционной привлекательности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Премьер-министра

Фото: gov.kz

За девять месяцев 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,3%. Драйверами стали сферы транспорта, строительства, торговли и промышленности.

Макроэкономика и финансовая устойчивость

По итогам девяти месяцев текущего года рост экономики Казахстана достиг 6,3%, что на 2,3 процентных пункта выше показателя начала года. Динамика роста ускорялась с января по сентябрь: в январе – 3,8%, в январе-феврале – 5,4%, в январе-марте – 5,6%, в январе-апреле – 6%, в январе-мае – 6%, в январе-июне – 6,3%, в январе-июле – 6,3% и в январе-августе – 6,5%.

Такие темпы обеспечены диверсификацией экономики и сбалансированным развитием отраслей. Главными драйверами роста стали услуги транспорта и складирования (+21,2%), строительство (+14,9%), торговля (+8,8%), горнодобывающая промышленность (+9,3%) и обрабатывающая промышленность (+6,2%).

Рост инвестиций в основной капитал формирует прочную основу для средне- и долгосрочного устойчивого развития. С января по сентябрь т.г. инвестиции увеличились на 13,5% в годовом выражении, в том числе в обрабатывающую промышленность – на 30,7%. Активизация инвестиций связана с ростом деловой активности, увеличением кредитования бизнеса банками второго уровня, реализацией инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также программ «Тариф в обмен на инвестиции» и «Келешек мектептері».

Развитие предпринимательства и инвестиции

Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса продолжает расти. По состоянию на 1 сентября 2025 года их насчитывается 2 174 309, что на 6,4% больше, чем годом ранее (2 043 760). Доля МСБ в экономике выросла до 38,6% (+0,9 п.п.), а объем выпуска продукции увеличился на 11,4%, составив 18,7 трлн тенге.

Улучшение бизнес-климата

Сокращается количество проверок за счет принятого в 2024 году закона по вопросам ведения бизнеса. Новый подход предусматривает переход от контрольных проверок к профилактическим мерам. По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году проверки прошли 53 320 предпринимателей — на 42,1% меньше, чем в 2019 году (126 561). Тенденция сохраняется и в 2025 году: за первое полугодие количество проверок снизилось на 1,9% и составило 46 375, что на 73,8% меньше уровня 2019 года.

Также отменено свыше 10 тыс. избыточных требований к бизнесу, а принцип «1 in 2 out» (введение одного требования при отмене двух старых) позволяет не увеличивать регуляторную нагрузку. До конца года планируется пересмотр квалификационных требований для получения разрешений, а также оптимизация сроков их выдачи.

Для эффективного взаимодействия бизнеса и государства запущено мобильное приложение «eGov Business» с функцией личного кабинета «Мой бизнес». Через него доступны более 30 государственных услуг: регистрация предприятия, налоговый календарь, получение сертификатов и цифровое подписание документов.

Государственная поддержка бизнеса

В 2024 году мерами льготного финансирования охвачено около 26 тыс. проектов на сумму 1,3 трлн тенге. С 2025 года действует новый механизм льготного кредитования, предусматривающий субсидирование кредитов субъектам микро- и малого предпринимательства до 200 млн тенге под ставку 12,3% сроком до 3 лет.

Запущена программа «Өрлеу», по которой предприниматели могут получать кредиты до 7 млрд тенге под 12,6% сроком до 10 лет. Уже профинансировано 1 095 проектов на сумму 392 млрд тенге. Созданы два гарантийных фонда на базе Фонда «Даму».

По Гарантийному фонду 1 поддержано 1 618 проектов на сумму 281 млрд тенге, из которых 154,4 млрд тенге составили гарантии.

По Гарантийному фонду 2 поддержан один крупный проект на сумму 7,1 млрд тенге (2,8 млрд тенге – гарантии).

Создан единый реестр более 100 финансовых и нефинансовых мер поддержки. Для мониторинга их эффективности внедрена система «Baqylauda», обеспечивающая прозрачность и контроль за реализацией программ.

Снижение доли государства и развитие конкуренции

На 1 сентября 2025 года 396 гособъектов передано в конкурентную среду на сумму 922,1 млрд тенге, еще 69 направлены на реорганизацию или ликвидацию. Крупные госкомпании выведены на IPO/SPO:

АО «НК «КазМунайГаз» – 153,9 млрд тенге,

АО «KEGOC» – 22,6 млрд тенге,

АО «Эйр Астана» – 10,6 млрд тенге.

Госкомиссией по модернизации экономики поддержана оптимизация более 400 компаний с балансовой стоимостью свыше 3 трлн тенге.

В 2026–2030 годах планируется трехэтапная оптимизация:

1-й этап (2026) – около 200 объектов;

2-й этап (2027–2028) – более 100 компаний;

3-й этап (2029–2030) – около 60 компаний, преимущественно в сфере тепла и энергетики.

Главная цель – передача активов в конкурентную среду и развитие частного сектора. При этом закреплены новые подходы к приватизации, исключающие создание частных монополий и избыточное участие государства.

Демонополизация экономики

По поручению Главы государства с 2022 года действует Комиссия по демонополизации экономики. В результате за короткий срок в госсобственность возвращены активы и средства, ранее контролировавшиеся частными структурами. Возвращены пакеты акций и доли участия в 17 АО и ТОО, имущественный комплекс в ВКО, 7 зданий, 162 железнодорожных пути и сооружения, 7 автомобилей и другое имущество (всего более 2 тыс. единиц). 1 млрд тенге направлен в общественный фонд «Қазақстан халқына», а $100 млн и 1,49 млрд тенге – в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Реформа системы госзакупок

С 1 января 2025 года вступил в силу новый закон «О государственных закупках». Он направлен на повышение качества закупаемых товаров и услуг, сокращение сроков процедур и повышение прозрачности.Сроки проведения закупок сокращены в три раза – с 30 до 10 рабочих дней. Введен общественный мониторинг, усилена ответственность поставщиков.

Введен механизм строительства «под ключ», ограничен объем субподрядных работ (до 30%). Для приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг – до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3 тыс. до 4 тыс. МРП. Объем закупок из одного источника с 2019 года сократился с 34% до 26%.

На базе АО «Центр электронных финансов» создана единая платформа закупок, интегрирующая площадки goszakup.gov.kz, zakup.sk.kz и mitwork.kz. По итогам девяти месяцев 2025 года объем госзакупок составил 9,4 трлн тенге, а количество договоров с отечественными товаропроизводителями – 140 712 на 399,86 млрд тенге, что значительно больше прошлогоднего уровня (109 909 договоров на общую сумму 202,5 млрд тенге).

Инвестиционная политика

Казахстан поставил цель удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд и привлечь не менее $150 млрд инвестиций. Обновлена Концепция инвестиционной политики до 2029 года, формирующая целостную бизнес-экосистему. Создан инвестиционный штаб, внедрена национальная цифровая инвестиционная платформа. Введен принцип «заказ на инвестиции» – формирование региональных и отраслевых предложений с учетом конкурентных преимуществ. Для проектов стоимостью свыше $60 млн предусмотрены соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства на 25 лет. В 2024 году заключено 6 таких соглашений, в 2025-м – еще 21.

Активно развиваются специальные экономические и индустриальные зоны, а также Международный финансовый центр «Астана», действующий по принципам английского права и поддерживающий развитие «зеленых» и исламских финансов.

Инвестиционная привлекательность Казахстана

Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. По данным ЮНКТАД, из пяти крупных greenfield-проектов в странах без выхода к морю в 2024 году четыре реализованы в Казахстане.Приток прямых иностранных инвестиций составил 17,2 млрд долларов США, реализовано 45 новых проектов, создано 6 200 рабочих мест.

Основные отрасли притока:

горнодобывающая промышленность – $6,5 млрд,

обрабатывающая – $2,8 млрд,

торговля – $5,3 млрд,

профессиональная и научная деятельность – $0,9 млрд.

Крупнейшие инвесторы: Россия ($4,1 млрд), Нидерланды ($3,8 млрд), Южная Корея ($1,2 млрд), Бельгия ($1,2 млрд) и Китай ($1,2 млрд). По итогам первого полугодия 2025 года валовый приток ПИИ составил $10,1 млрд, что на 1,1% выше уровня прошлого года.

Правительство продолжает данную работу по привлечению инвестиций, развитию бизнеса и демонополизации экономики.