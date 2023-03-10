В Казахстане с 1 апреля госорганы будут штрафовать за переработку сотрудников

Первый раз будет вынесено предупреждение, а при повторном нарушении уже будет налагаться штраф.

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Руководитель департамента АГДС по городу Астана Али Комекбаев на брифинге рассказал о нормах, касающихся усиления ответственности за незаконную переработку в госорганах, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«С 1 апреля будет действовать новое правило - если госслужащего вынуждают перерабатывать, то предусматривается штраф. В Кодекс об административных правонарушениях внесено нововведение - теперь за незаконную переработку в госорганах предусмотрена адмответственность по 89 статье. Первый раз будет вынесено предупреждение, а при повторном нарушении уже будет налагаться штраф», - сказал Али Комекбаев.

По его словам, уполномоченным органом по рассмотрению ответственности определено Агентство по делам госслужбы и его территориальные подразделения.

Соответствующие поправки накануне одобрили в двух чтениях депутаты Сената и направили на подпись главе государства.

Документом, помимо всего прочего, предусматривается введение института контрактных служащих и основания для увольнения политических госслужащих в связи с утратой доверия.