Для поступательного укоренения идеалов добропорядочности и законопослушания как образа жизни Президент Токаев объявил о начале недели «Закона и Порядка» на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Нам нужно создать такую гражданскую и культурную среду, в которой закон воспринимается как инструмент защиты прав и свобод, а не репрессий и подавления. Важно чтобы порядок стал по-настоящему всеобщей ценностью, а законопослушание – подлинным образом жизни для каждого. Достижение этой амбициозной цели требует консолидации усилий государственного аппарата и всего общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, мы должны культивировать в обществе такие созидательные качества и ценности, как добропорядочность, уважение друг к другу, сдержанность и вежливость. Надо, чтобы граждане соблюдали законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения», - подчеркнул Президент.

Только утвердив принцип «Закон и Порядок» в качестве базовой ценности, можно искоренить такие болезни общества, как семейно-бытовое насилие, вандализм, наркоторговля, лудомания. О необходимости бескомпромиссной борьбы с этими социальными пороками говорили в прошлом году на заседании Национального курултая.

По словам Президента, важно прививать подрастающему поколению созидательные установки, стремление к дисциплине и порядку. Это общая задача как родителей, так и системы образования. Именно в школах педагоги знакомят детей со значением правовых ценностей, формируют нормы поведения. Правительству надо пересмотреть воспитательную работу в учебных заведениях, усилив акцент на формировании уважительного отношения к закону. Следует еще со школьной скамьи закладывать в детях высокие качества «Адал азамат».

«Принцип «Закон и Порядок» тесно связан с культурой ответственного поведения в целом. Как вы знаете, по моей инициативе по всей стране проводится общенациональная акция «Таза Қазақстан». Она нашла широкую поддержку в обществе и превратилась в значимую часть идеологической платформы формирования прогрессивного общества. Экологическая кампания нацелена не только на благоустройство территорий, но и на продвижение чистоты и порядка в качестве фундаментальных ценностей. Ведь с заботы о чистоте вокруг начинается уважение к общественным нормам и закону.

В целом, к развитию правовой культуры граждан нужно подойти комплексно и методично. Для поступательного укоренения идеалов добропорядочности и законопослушания как образа жизни он объявил о начале недели «Закона и Порядка». В ближайшие семь дней, по его словам, нам надо сосредоточиться на укреплении правовой культуры и повышении авторитета правоохранительной службы. Неделя «Закона и Порядка» – это не разовая акция, ее нужно рассматривать как системную меру, важную инициативу по повышению правовой грамотности граждан, заявил Глава государства.

«Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако, не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг – сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершении Президент дал поручение Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем.