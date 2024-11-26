В рамках Международной акции «16 активных дней против насилия» в Казахстане стартовали тренинги по самообороне для женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Первый тренинг прошел в Кызылорде. Участие приняли 50 женщин. Эксперты работают по международной методике «Empowerment through Self-Defense». Обучение проходит в интерактивном формате. В ходе тренинга участницы смогут овладеть тактикой самообороны, научатся понимать психологию насилия, распознавать опасные сигналы.

Такие тренинги по самообороне также запланированы в Астане, Шымкенте, Туркестане и Косшы.

Они организованы Министерством культуры и информации РК при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и структуры «ООН-женщины» в Казахстане.