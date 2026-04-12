В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни

Осадки прогнозируются по всей стране, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с частой сменой циклонов и антициклонов.

По данным синоптиков, на западе и юге страны ожидаются дожди и грозы. В северо-западных, северных, восточных и центральных регионах ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, днём - дождь. По республике также ожидаются туманы.

«На большей части Казахстана сохраняется влияние циклонов и антициклонов, что обуславливает переменчивую погоду. В ряде регионов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также грозы. Кроме того, ожидается ухудшение видимости из-за туманов. Неблагоприятные метеоусловия могут повлиять на повседневную деятельность и передвижение»,  - сообщили в Казгидромет.

12 апреля неблагоприятные метеорологические условия сохраняются в ряде городов, включая Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Астана и Алматы.

В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни
