Названы топ-20 самых жарких городов мира

В мире,Погода
16
Айман Аманжолова
корреспондент

Почти все они находятся в Индии

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Индия, судя по данным метеорологических ресурсов, оказалась в центре глобального потепления. Согласно опубликованным данным температуры в мире от индийского сервиса по отслеживанию качества атмосферы AQI.in, именно в южноазиатской республике находятся сразу 19 из 20 самых жарких городов мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В частности, температурные рекорды от 43 градусов по Цельсию и выше зафиксированы в индийских штатах Бихар, Западная Бенгалия и некоторых частях самого густонаселенного штата страны - Уттар-Прадеш. Пометка "экстремально жарко" в настоящее время присвоена городам Бхагалпур в Бихаре, Талчер в Одише и Асансол в Бенгалии, в каждом из которых уже зафиксирована температура 44-45 градусов Цельсия.

При этом единственным не индийским городом, вошедшим в антирейтинг 20 самых аномально жарких урбанизированных мест мира, оказался населенный пункт Лумбини в Непале.

В настоящее время на большую часть Индии надвигается "тепловая волна", предупреждают местные метеорологи. К такому погодному явлению и ожидаемой в ближайшее время сильной жаре на Индийском субконтиненте привела целая комбинация факторов. Среди них интенсивное солнечное нагревание поверхности земли в апреле, который считается предмуссонным (преддождевым) с недостатком охлаждающих атмосферу осадков, а также ясное небо на большей части северной и центральной Индии, что привело к бесперебойному солнечному излучению и еще больше усилило жару.

Кроме того, недостаточно большие площади снежного покрова на территории Гималаев минувшей зимой привели к меньшему по сравнению с прошлыми годами отражению солнечного света обратно в атмосферу и усилению потепления на Индийском субконтиненте.

 

