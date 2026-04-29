Неустойчивая погода и весенние заморозки накроют Казахстан

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды прогнозируются дожди с грозами, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, 30 апреля на юго-западе, северо-западе, 2 мая на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.

Погода без осадков ожидается 30 апреля в северных, центральных областях, весь период в восточных областях. На юге РК прогнозируются пыльные бури. В ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы.

Весь период на западе, 30 апреля на востоке, 30 апреля, 2 мая на северо-западе, 2 мая на севере страны в ночное время ожидаются заморозки до 3°C.

В дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на юго-западе до +17+22°C, на северо-западе до +13+25°C, на востоке до +25+32°C, на юго-востоке до +25+32°C, понижение ожидается на западе до +10+15°C, севере до +12+18°C, в центре до +15+25°C, на юге до +18+23°C.