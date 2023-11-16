Средний размер пенсии уменьшился в Казахстане

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В Казахстане на 115 тенге уменьшился и составил 120 873 тенге средний размер совокупной пенсии. В прошлом месяце он был на уровне 120 988 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 755,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 845,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 910 млрд тенге.

По состоянию на 1 ноября 2023 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 320 тыс. человек. В прошлом месяце их было 2 млн 312 тыс. человек.

Отмечается, что средний размер совокупной пенсии на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 980 тенге, базовой пенсии – 37 893 тенге.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

"Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума. Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц", – сообщили в ведомстве.

Таким образом, по информации Минтруда, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.