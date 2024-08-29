В Казахстане воссоздана гидрогеологическая служба

Правительство , Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По поручению президента Казахстана при министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба», — отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

На данный момент сформирован департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение правительства РК.

Согласно предложению министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что по прогнозам запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубических километров, из которых 15 кубических километров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны. В планах министерства – активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.

#водные ресурсы #Минводы

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