В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца

– Максутбек Дуйсенбекович, расскажите, как Вы стали главным, по сути, отцом Казахстана?

– История была такая. В 2012 году в столичной школе № 59 учителя решили вместе с учениками посадить деревья. Директор школы Зауре Жусупова увидела, что подростки не то что посадить дерево, даже лопаты в руках не умеют держать. Тогда она позвала отцов ребят, чтобы спросить, почему они не приучают детей к труду? На это собрание пришел молодой папа Куаныш Джуматаев, у которого дети учатся в этой школе. Узнав масштаб проблемы, мужчина решил, что нужно что-то менять, и создал в школе первый совет отцов. Постепенно такие советы открывались в других школах города, вскоре появилось общественное объединение «Союз отцов», которое масштабировалось на столицу, а потом и на всю республику.

К сожалению, в 2019 году Куаныш Джуматаев ушел из жизни. И тогда мне предложили возглавить союз. Сейчас мне 39 лет, я тоже отец. Женился, когда мне исполнился 21 год, и уже через год родился сын. Признаюсь, что в полной мере папой тогда себя не осознавал. Все поменялось, когда шесть лет спустя родилась дочка. Я стал другим, стал больше времени посвящать своим детям.

А когда стал руководить союзом, увидел проблемы отцовства в масштабах страны.

– Какие, например?

– Когда говорят о воспитании детей, большая роль отводится матери. Возьмите родительские собрания в школе, утренники в детском саду, вы там редко увидите отцов. И в школе нашими детьми в основном занимаются педагоги-женщины. Поэтому наша организация была создана для того, чтобы казахстанские папы больше вовлекались в процесс воспитания и образования детей.

Зачастую помощь нужно оказывать и самим отцам. К примеру, есть папы-одиночки, которые одни воспитывают детей. Их по стране более 70–80 тысяч. Или отцы особенных детей. Такие мужчины часто не рассказывают о своих проблемах, молча пре­одолевают их сами.

Союз отцов активно ведет информационно-просветительскую работу. Каждый год проводим Республиканский форум отцов, где поднимаем актуальные темы отцовства, находим пути решения. Тесно взаимодействуем с министерствами просвещения, информации и общественного развития, общественными и меж­дународными организация­ми, такими как ЮНФПА (ООН).

– Тяжело по судьбе ребенка бьет развод родителей. Традиционно суды оставляют детей с матерями. Как быть отцам?

– Да, верно, суды часто не рассматривают право отцов заботиться о ребенке. А ведь каждое такое дело необходимо рассматривать индивидуально. Есть случаи, когда при разводе жены запрещают мужьям видеться с детьми. Сейчас у нас на руках шесть таких кейсов. И здесь, к сожалению, права отцов нарушаются – суды занимают сторону матерей без каких-либо оснований. Мы помогаем отцам, разбираем каждое дело, привлекаем юристов и психологов.

Мамы, которые думают, что, разрывая связь с отцами, делают детям лучше, глубоко ошибаются. Ребенку нужен отец. Рано или поздно, особенно в подростковом возрасте, он будет искать папу. Ни одна мать не сможет заменить его. Поэтому мы участвуем в пилотном проекте «Семейный суд», цель которого – не разводить семью, а решить все споры до суда. Это правильно, ведь от развода страдают не только родители, но и дети.

– Пожалуй, сегодня главный камень преткновения во взаимоотношениях отцов и детей – гаджеты. Как находить общий язык с детьми в эпоху цифровизации?

– Многие отцы, как и я в свое время, здесь делают ошибку. Вот захотелось мне сделать подарок ребенку, и я купил ему смартфон. Но взрослый человек может сознательно прекратить пользоваться гаджетом, а дети – нет. Поэтому сейчас, прежде чем дать смартфон, мы советуем говорить ребенку: «Даю тебе телефон на 15 или 30 минут. Потом ты займешься уроками». Или: «Прочитай книжку, а потом получишь телефон». Важно ставить четкий временный лимит и договариваться с ребенком.

Другой вопрос – контент. Если ты дал ребенку гаджет, то должен знать, что он смотрит и слушает. Есть во многих мобильных сервисах родительский контроль или раздел для детей. Используйте. В одно время мы предлагали ввести специальную SIM-карту для детей, чтобы они могли смотреть контент, предназначенный для их возраста.

– Но многие отцы заявляют, что им банально не хватает времени на детей из-за занятости на работе. Что Вы можете посоветовать им?

– Я раньше так же думал, весь был в делах. Но как только стал руководителем союза, у меня неожиданно стало появляться время на мою семью. Недавно дочь съездила в лагерь в Павлодаре. Так вот я почти каждый день был с ней на связи. Ведь можно найти секунду и написать сообщение: «Дочка или сынок, как дела?», прикрепить смайлик и отправить. Когда отцы говорят, что у них нет времени на детей, это не так. Если человек хочет, он всегда найдет выход. Ребенка ведь нужно не просто одевать и кормить, ему надо дарить свое внимание, любовь и заботу.

– В школах и университетах не учат мальчиков быть будущими отцами. И в Интернете информация разнородная… У Вас есть четкая образовательная «методичка», как быть отцом?

– Мы делали опрос по этой теме среди отцов страны. Многие говорили, что учились быть папой на ходу, и ставили в пример своих родителей. Но отцы бывают разные, и ценности они могут прививать тоже разные. Недавно я зашел в книжный онлайн-магазин, чтобы посмотреть, какие у нас есть казахстанские книги об отцовстве. Нашел всего семь – совсем мало на весь Казахстан.

Поэтому мы совместно с фондом ООН в области народонаселения разработали курс «Осознанное отцовство». Считаю, каждый мужчина, который хочет стать отцом, должен пройти этот курс. Мы пошагово объясняем, что нужно знать будущему папе. На сегодня эти тренинги проведены в более чем 10 городах страны. Кроме этого, появились онлайн-курсы для родителей. В некоторых регионах слушатели охотно их посещали и получили необходимые навыки отцовства.

– Максутбек Дуйсенбекович, в Казахстане впервые отмечается День отца. Расскажите об этом празднике.

– Мы несколько лет предлагали ввести этот праздник в нашей стране, и на прошлогоднем Форуме отцов наше предложение было принято министром информации и общественного развития. День отца отмечается во многих странах мира. Правительство нас поддержало, и теперь третье воскресенье июня, а в этом году это 18 июня, мы празднуем День отца.

Нам хотелось бы, чтобы дети посвятили этот день своим папам, сказали им спасибо. Если даже отцов нет с нами, важно их вспомнить. Я надеюсь, что этот праздник станет важным и светлым в календаре каждой казахстанской семьи.