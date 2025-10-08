Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной целью законопроекта являются повышение инвестиционной привлекательности путем предоставления приоритетного права на разведку и добычу углеводородов, а также защита интересов государства в урановой отрасли.

Законопроектом вносятся изменения, в части предоставления приоритетного права недропользователю перехода с лицензии на геологическое изучение недр на типовой контракт на разведку и добычу углеводородов, на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий. В связи с этим, вводится понятие малоизученные территории, а также типовая форма контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий.

Предусмотрен порядок отнесения территорий к малоизученным территориям для целей разведки и добычи углеводородов. В случае обнаружения на малоизученных территориях крупного месторождения предлагается предусмотреть обязательную передачу доли в праве недропользования в размере не менее пятидесяти процентов в пользу национальной компании в области углеводородов, которая обязана возместить недропользователю часть понесенных затрат на разведку, согласно данным налогового учета.

Также законопроектом предлагается закрепить механизм эксклюзивности для национальной компании в области урана на проведение операций по добычи урана.

Кроме того, нормами законопроекта предусматриваются установление запрета на отчуждение контрактов на разведку и добычу углеводородов в первые три года действия контракта, установление трехлетнего ограничения на резервирование территорий для национальных компаний в области углеводородов, сокращение сроков проведения аукциона для разведки и добычи углеводородов на малоизученных территориях и установление минимального объема геологоразведочных работ, установление трехлетнего срока, в течение которого национальные компании в области углеводородов могут реализовать право на получение права недропользования путем прямых переговоров.

Вместе с тем внедряется механизм резервирования к территориям разведки урановых оруденений и залежей урана для национальной компании в области урана.