В Казахстане заболеваемость корью снизилась на 30%

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости корью, так, за последнюю неделю число случаев инфицирования уменьшилось почти на треть. При этом большинство заболевших остаются непривитыми, что подтверждает эффективность вакцинации,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства здравоохранения РК, за последнюю неделю зарегистрировано 212 случаев кори, тогда как неделей ранее — 302 случая, что свидетельствует о снижении заболеваемости на 30%.

Наибольшее количество заболевших отмечается по следующим регионам: Астана — 46 случаев, Павлодарская область — 38 случаев, Алматы — 20 случаев, Карагандинская область — 19 случаев.

По итогам 2025 года в стране зарегистрировано 4 240 случаев кори, при этом 76,4% заболевших — непривитые. Среди непривитых значительная часть детей не вакцинирована из-за отказов, медицинских отводов или недостижения прививочного возраста.

С начала года продолжается плановая вакцинация против кори. На сегодня привито 69 тыс. детей в возрасте 1 года, 66,8 тыс. - детей 6 лет. Кроме того, в рамках дополнительной иммунизации прививки получили около 1,5 млн человек, включая детей младшего возраста и группы риска. Также проводится наверстывающая иммунизация: с начала года охвачено 58,2 тыс. детей и подростков до 18 лет.

В целом эпидемиологическая ситуация по кори остается контролируемой, вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики заболевания.

#Минздрав #корь #прививки

