В Казахстане зафиксирован рекорд по продолжительности жизни

Статистика
80
Гульмира Кунапия
корреспондент

В каком городе РК продолжительность жизни выше, рассказали статистики 

Фото: Kazpravda.kz

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет, что является рекордом за последние 25 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Отмечается, что во время пандемии в 2020-2021 годы показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился. 

В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет (2022 год – 78,4), среди мужчин показатель составил 70,99 лет (2022 год – 70,2 лет).

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Улытау 72,41 лет.

#регионы #статистика #рекорд #продолжительность жизни

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
У границы фуры ходят хмуро
Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области
Закон дает хорошие возможности — эксперт
Мирный атом может удовлетворить растущие потребности в электроэнергии
Лидеры 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС
Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды
Взрывы утихли, но надолго ли?
Свет возвращается в села СКО
Центральноазиатское направление остается приоритетом
Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане
«Второй трек» дипломатии не пострадает
Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль Кубка мира
Внеплановые проверки в школах и детсадах будут проходить без уведомления
Неприглядные врата страны
Паводки в Казахстане: в Костанайской области выплачивают компенсацию за погибший скот
Токаев - пострадавшим: Весь народ поддерживает вас
Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

Население Кыргызстана достигло почти 7,2 млн человек
В категорию стран с «пожилым» населением вошла Турция
Более 80% казахстанцев «за» повседневное ношение национальн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]