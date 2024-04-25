В Казахстане зафиксирован рекорд по продолжительности жизни

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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет, что является рекордом за последние 25 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Отмечается, что во время пандемии в 2020-2021 годы показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился.

В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет (2022 год – 78,4), среди мужчин показатель составил 70,99 лет (2022 год – 70,2 лет).

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Улытау 72,41 лет.