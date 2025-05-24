В Казахстане засеяно более 10, 2 млн га сельхозугодий

Сельское хозяйство
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Активная посевная кампания проходит во всех регионах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Предварительно были проведены агротехнические мероприятия: закрытие влаги на площади 17,1 млн га, предпосевная обработка на 8,2 млн га, весенняя вспашка на 1,9 млн га.

На сегодняшний день засеяно более 10 217, 1 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе в Акмолинской области – 2, 328, 6 тыс. га, Алматинской – 265,6 тыс. га, Актюбинской – 319,2 тыс. га, ВКО – 414,9 тыс. га, Жамбылской – 327,7 тыс. га, ЗКО – 297,5 тыс. га, Карагандинской – 678 тыс. га, Костанайской – 1 325,4 тыс. га, Павлодарской – 828,7 тыс. га, СКО – 1 822,5 тыс. га, Туркестанской – 516,6 тыс. га, области Жетісу – 366,2 тыс. га, области Абай – 589,8 тыс. га и др.

Зерновыми засеяно 6,7 млн га, кормовыми – 621,2 тыс га, овощными культурами – 110,4 тыс га, картофелем — 90,5 тыс га, бахчевыми — 82,2 тыс га, масличными — 2 173,9 млн га, хлопчатником — 141,2 тыс га, сахарной свеклой — 17,7 тыс га, рисом — 74,4 тыс га.

Аграриями заключены договоры на поставку более 1 млн тонн минеральных удобрений, отгружено 932,6 тыс. тонн.

Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Засыпано 100%.

Из выделенных 401 тыс. тонн дизельного топлива, отгружено 263,9 тыс. тонн.

Посевная кампания продолжается в плановом режиме.

#сельское хозяйство #АПК #посевная кампания

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