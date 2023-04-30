В казахстанских школах заработает академия родителей

В Казахстане разрабатывается Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова во время встречи с родителями и общественностью в Казалинском районе Кызылординской области рассказала, что по поручению главы государства разрабатывается Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечения их прав и благополучия.

«Министерство совершенствует законодательную базу – закреплены права ребенка на защиту от буллинга. Приняты Правила профилактики травли ребенка, Правила деятельности психологических служб школ, Алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей. В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Для оперативной помощи детям и их родителям действует Telegram-чат «Бала қорғау», – перечислила Оспанова.

Министр просвещения Гани Бейсембаев в свою очередь сообщил, что сегодня ведомство разрабатывает общенациональный культурно-образовательный проект «Академия родителей», направленный на усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении, воспитании и развитии детей.

В Минпросвещения добавили, что подобные встречи с родителями и общественностью продолжатся во всех регионах страны.