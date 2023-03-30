В каждом живет свой тигр

Премьера спектакля «Шақан-Шері» по одноименному роману Мухтара Магауина была с успехом представлена в Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре им. С. Кожамкулова. Наполненный символизмом спектакль поставил режиссер Мейрам Хабибулин, художественный руководитель Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова. Его замысел на сцене воплотили артисты жезказганской труппы: Ардак Жаркынбеков (Шақан), Канагат Бейсенбай, Тогжан Умбетжанова, Айнур Кабдырашева, Нуржан Бейисбеков, Мади Саденов, Нурлыхан Файзиев, Еркебулан Жанатов, Улан Сабыр.

Очередной опыт межрегионального сотрудничества на ура приняли зрители. По их мнению, режиссер и актеры уловили и показали на сцене самую суть человеческих душевных терзаний, поисков себя и смысла жизни.

Для Мейрама Хабибулина это 22-й спектакль. И хотя ставить драмы и трагедии ему нравится, но все же это произведение – одно из самых сложных.

– Роман «Шақан-Шері» Мухтара Магауина в Казахстане поставлен на сцене впервые, – отметил режиссер. – Это реальная история о человеке по имени Шақан, который в начале ХХ века внес немалую лепту в истребление популяции туранского тигра. Об охотнике, не знающем неудач, писали даже в газетах Санкт-Петербурга. Он посвятил свою жизнь схватке с тигром – убивал всех животных, которых встречал на своем пути, а жизнь окончил в ссылке в Сибири.

Но что же послужило причиной столь неукротимой ненависти? Шақан всегда сторонился людей. Со своей женой и маленьким сыном обосновался подальше от аула. Тихое счастье обернулось трагедией: в одну из ночей одинокий блуждающий тигр убил его ребенка, растерзал любимую женщину. Сам Шақан оцепенел от страха, и минута слабости превра­тилась в вечную боль, сковавшую его разум на долгие годы.

Не в силах смириться с собственной трусостью, он уходит в степные просторы, избегает людей, посвятив свою жизнь мщению хищнику. Убив одного, он более не мог остановиться. Судьба охотника становится схожей с судьбой тигра, избегающего людей.

– В постановке нет животных, чтобы не превращать трагедию в сказку или фарс, – говорит Мейрам Хабибулин. – Но центральное место на сцене занимает текемет, который для нас, казахов, кочевников, имеет важное значение. Когда человек умирает, заворачиваем в него тело, в спектакле – это наглядная метафора. Все действо на сцене построено на метафорах и символах, это объемный эпический материал, который мы представили зрителю.

На протяжении всего спектакля люди не раз спрашивали Шақана: чего ты хочешь на самом деле? Но ответа не было. В конце он признается, что убийство тигров только сначала было местью, а потом... Неужели вся эта охота лишь для того, чтобы избегать людей?

Для режиссера в произведении очевидна философская мысль: ожесточенный болью человек ищет вольной жизни, покоя вне общества. В своей безумной охоте он ищет смысл существования, но, несмотря на многолетние поиски, так и не находит ответа: зачем ему вообще жить, для чего, для кого?..

– Я бы назвал это казахским «самурайским путем», наверное, – отметил Мейрам Хабибулин. – Кто-то выбирает семью, род, а кто-то ставит перед собой высшие цели и смотрит вверх, ищет ответы во Вселенной, в звездном небе.

Там, в бескрайней степи, в звенящей тишине, земные проблемы уходят, в них нет смысла, там Шақан обрел свой собственный мир. Окружающие люди его не понимают, со временем его самого наделили мифическими чертами – получеловек, полутигр. Охотник отказывается от личного счастья, предпочитая влюбленной красавице и привычному аульному быту жизнь в бесконечном поиске.

– Мы исключили из спектакля его борьбу с властьимущими, – подчеркнул Досхан Сакен, директор Жезказганского театра им. С. Кожамкулова. – Сама суть была в его личном противостоянии. Иногда у нас говорят так: у каждого в душе живет свой тигр, терзающий душу. У автора романа довольно сложный язык – казахский литературный с элементами древнетюркских словосочетаний. Актерам вдвойне сложнее играть на сцене, нужно эмоционально донести смысл обычным зрителям.

Режиссер из Актюбинского театра легко сработался с жезказганской труппой. Обсуждение постановки затянулось почти на год, спектакль поставили за месяц. Стратегическая составляющая, по замыслу директора театра, – за счет сложного материала расширить творческий диапазон артистов.

– Наша задача – искать новые решения и развиваться, – отметил Досхан Сакен. – А зритель, в свою очередь, должен сопереживать и думать. Совсем скоро театр представит еще две премьеры. Один спектакль – по известному роману Ильяса Есенберлина, другой – по пьесе известного драматурга, лауреата премии «Оскар» Мартина Макдонаха. Уверен, это будет большой сюрприз для жезказганцев и гостей города.