В Китае изобрели батарею, которую не надо заряжать полвека

Китайский стартап Betavolt создал батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без зарядки или обслуживания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету
Изобретатели смогли поместить 63 ядерных изотопа в модуль размером меньше монеты. В компании отметили, что батарея способна питать мобильные телефоны, дроны, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, и многое другое.
"Эта новая энергетическая инновация поможет Китаю получить преимущество в новом раунде технологической революции искусственного интеллекта, - заявили в Betavolt. - Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен, не представляет никакой угрозы и не загрязняет окружающую среду".