В Китае изобрели батарею, которую не надо заряжать полвека

Китайский стартап Betavolt создал батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без зарядки или обслуживания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

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Изобретатели смогли поместить 63 ядерных изотопа в модуль размером меньше монеты. В компании отметили, что батарея способна питать мобильные телефоны, дроны, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, и многое другое.