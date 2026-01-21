В Китае построена крупнейшая в мире сеть зарядных устройств для электромобилей

В мире
7

Государственное управление по делам энергетики КНР объявило в среду, что в Китае была построена крупнейшая в мире сеть зарядных устройств для электромобилей, которая может удовлетворить потребности в зарядке более 40 млн автомобилей на новых источниках энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

По данным ведомства, общее число зарядных устройств в стране по состоянию на конец 2025 года достигло 20,092 млн единиц.

В ведомстве отметили, что расширение зарядной инфраструктуры Китая было значительно ускорено в 2025 году, и потребовалось всего 18 месяцев, чтобы увеличить количество зарядных устройств в стране с 10 млн до 20 млн единиц.

Средняя мощность каждого отдельного общественного зарядного устройства составила 46,5 кВт, увеличившись на 33 проц. в годовом исчислении.

В Китае было установлено 71 500 зарядных колонок в более чем 98 проц. зон обслуживания скоростных автомагистралей страны, при этом в 19 административных единицах провинциального уровня все поселки были охвачены зарядными устройствами, сообщили в ведомстве.

#Китай #станция #электромобиль

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
Ответ актуальным запросам современности
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Диалог на языке символов
Театр нового формата
Макинцы готовятся к новосельям
Снег, камера – «Мотор!»
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Низкий поклон героям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Вся история стройки – в одном документе
Логичное продолжение политической модернизации
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Крупнейшая в мире АЭС возобновила работу в Японии
Мощные наводнения парализовали Тунис
Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружили в Индии
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]