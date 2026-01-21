Государственное управление по делам энергетики КНР объявило в среду, что в Китае была построена крупнейшая в мире сеть зарядных устройств для электромобилей, которая может удовлетворить потребности в зарядке более 40 млн автомобилей на новых источниках энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

По данным ведомства, общее число зарядных устройств в стране по состоянию на конец 2025 года достигло 20,092 млн единиц.

В ведомстве отметили, что расширение зарядной инфраструктуры Китая было значительно ускорено в 2025 году, и потребовалось всего 18 месяцев, чтобы увеличить количество зарядных устройств в стране с 10 млн до 20 млн единиц.

Средняя мощность каждого отдельного общественного зарядного устройства составила 46,5 кВт, увеличившись на 33 проц. в годовом исчислении.

В Китае было установлено 71 500 зарядных колонок в более чем 98 проц. зон обслуживания скоростных автомагистралей страны, при этом в 19 административных единицах провинциального уровня все поселки были охвачены зарядными устройствами, сообщили в ведомстве.