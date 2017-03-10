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В Китае предложили выкачивать воду из Байкала
Ученые из Института планирования и дизайна городов и сельской местности Китая предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой воды в провинции Ганьсу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

По мнению специалистов, дефицит воды тормозит экономическое развитие региона, где в прошлом году выпало не более 380 миллиметров осадков. Строительство трубопровода длиной 1720 километров, через который в Ланьчжоу будет поступать вода из Байкала, позволит улучшить экологическую обстановку на северо-западе Китая. Труба протянется через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

Проект китайских ученых был раскритикован российскими специалистами. По словам гидролога Виктора Данилова-Данильяна, транспортировка пресной воды из Байкала в Китай будет очень дорогой и экономически нецелесообразной. В то же время геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета считает, что Россия обладает достаточными запасами воды, чтобы продавать их как ценный ресурс.

Как сообщает "Байкал Daily", 6 марта уровень воды в озере составил 455,99 метра – ниже критической отметки в 456 метров. 

Байкал – озеро, располагающееся в Восточной Сибири и являющееся крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В водоеме обитают более тысячи видов животных, многие из которых являются уникальными.

В Китае живут 20 процентов всего населения Земли, однако на его территории доля пресной воды от мировых запасов составляет только 7 процентов. Согласно оценкам специалистов, многие города на севере страны лишатся воды уже к 2020 году.

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