7,5-тонный беспилотный грузовой самолет, оснащенный AEP100 - самостоятельно разработанным Китаем турбовинтовым двигателем мегаваттного класса, работающим на чистом водороде, - успешно совершил свой первый полет в субботу в аэропорту города Чжучжоу пров. Хунань (Центральный Китай), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Двигатель работал нормально и оставался в хорошем состоянии на протяжении всего 16-минутного испытательного полета, сообщила корпорация Aero Engine Corporation of China, разработчик двигателя. Самолет преодолел 36 км со скоростью 220 км/ч на высоте 300 метров. После выполнения всех запланированных летных маневров он благополучно вернулся.

Эксперты AECC отметили, что успешный первый полет свидетельствует о том, что Китай создал полную технологическую цепочку в области авиационных двигателей на водородном топливе - от ключевых компонентов до интеграции полного двигателя. Они добавили, что это достижение закладывает основу для промышленного применения водородной энергии в авиации.

По мнению экспертов, по мере дальнейшего снижения стоимости производства зеленого водорода водородные авиационные двигатели будут демонстрировать значительные преимущества с точки зрения экономичности и энергетической безопасности. Ожидается, что технология авиадвигателей на водородном топливе впервые будет применена в таких областях экономики малых высот, как беспилотные грузоперевозки и логистика между островами, а затем постепенно распространится на региональные и магистральные воздушные суда.

Эта технология будет способствовать скоординированной модернизации промышленных кластеров апстрима, мидстрима и даунстрима - от производства экологически чистого водорода до инфраструктуры хранения, транспортировки и заправки, а также высокотехнологичного оборудования и новых материалов, обеспечивая тем самым зеленое, низкоуглеродное и высококачественное развитие авиационной промышленности Китая, добавили эксперты.