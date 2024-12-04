В КМГ сделали заявление по ситуации в Озенмунайгазе

Энергетика, Общество, Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз» опубликовала заявление касательно ситуации в АО «Озенмунайгаз», сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, 12 ноября профсоюз работников Управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) выдвинул требования, устроив несанкционированную акцию. Руководством Озенмунайгаза ведутся регулярные переговоры с работниками УБР.

Кроме того, 3 декабря в Жанаозене заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзат Абайылданов встретился с работниками управления буровых работ ОМГ и призвал выйти их на работу. По итогам переговоров составлен протокол:

1. Работники УБР, участвующие в несанкционированной акции, должны выйти на работу в полном составе;

2. При выполнении первого пункта Протокола, со стороны КМГ и ОМГ дисциплинарные взыскания приниматься не будут;

3. Все выдвинутые требования рассмотреть в рамках примирительной комиссии согласно законодательству РК.

Протокол доведён до сведения участников несанкционированной акции. Однако, председатель профсоюза УБР ОМГ отказался его подписывать.

«Согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками, без вмешательства третьих лиц», - отметили в КМГ.

В нацкомпании напомнили, что ранее АО НК «КазМунайГаз» на каждый пункт требований дало детальное разъяснение.

К примеру, трудоустройство детей пенсионеров (бывших работников) ОМГ напрямую в штат нарушает действующий алгоритм трудоустройства, утверждённый в 2020 году. Согласно алгоритму дети пенсионеров ОМГ трудоустраиваются наравне с безработными гражданами. Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство.

Также КМГ предоставил подробную информацию об оказываемой социальной помощи работникам ОМГ. Коллективный договор между ОМГ и тремя профсоюзами подписан 25 апреля 2024 года. Согласно коллдоговору на социальную поддержку работников ОМГ выделено 44 млрд тенге, из них 5 млрд тенге (11%) предназначены для Управления буровых работ ОМГ.  

«Считаем, что в ОМГ созданы хорошие условия труда и на социальную поддержку каждого работника ежегодно выделяется 3,8 млн тенге. Призываем работников УБР выйти на работу и вести переговоры в рамках примирительной комиссии», - заключили в нацкомпании.

#КазМунайГаз #рабочие #Озенмунайгаз #забастовка

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