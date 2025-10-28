В Кокшетау спасли от огня пожилую женщину и ее кошку
56
К счастью, пострадавших нет
В городе Кокшетау, в микрорайоне Боровской, произошёл пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на и МЧС
В ходе спасательных работ, с помощью автолестницы, через окно была спасена хозяйка квартиры, 1943 г.р.
"Пенсионерка была передана в руки бригады скорой медицинской помощи.
Кроме того, спасатели вынесли из задымленной квартиры кошку. С помощью реанимационных действий, пушистого питомца привели в чувство и отдали в руки хозяйки", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет, причина возгорания выясняется.