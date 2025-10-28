К счастью, пострадавших нет

Фото: МЧС РК

В городе Кокшетау, в микрорайоне Боровской, произошёл пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на и МЧС

В ходе спасательных работ, с помощью автолестницы, через окно была спасена хозяйка квартиры, 1943 г.р.

"Пенсионерка была передана в руки бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, спасатели вынесли из задымленной квартиры кошку. С помощью реанимационных действий, пушистого питомца привели в чувство и отдали в руки хозяйки", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет, причина возгорания выясняется.