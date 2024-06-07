В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса
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Асет Калымов, Алматинская область
Совсем скоро на побережье Капшагайского водохранилища появится туристический мини-город со всей необходимой инфраструктурой: гостиницами, казино, парком аттракционов с колесом обозрения, спа-салонами, торгово-развлекательными центрами. Всю эту красоту построит китайская компания «Жибек жолы культурный туризм», представители которой вместе с местными чиновниками приняли участие в церемонии закладки первого камня под основание объекта.