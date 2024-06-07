В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса

Статьи
107
Асет Калымов, Алматинская область

Совсем скоро на побережье Капшагайского водохранилища появится туристический мини-город со всей необходимой инфраструктурой: гостиницами, казино, парком аттракционов с колесом обозрения, спа-салонами, торгово-развлекательными центрами. Всю эту красоту построит китайская компания «Жибек жолы культурный туризм», представители которой вместе с местными чиновниками приняли участие в церемонии закладки первого камня под основание объекта.

Как отметил аким области Марат Султангазиев, сфера туризма – один из ключевых драйверов экономики региона. По итогам прошлого года инвестиции в туристическую инфраструктуру превысили 60 млрд тенге. На побережье Капшагая отдохнули свыше миллиона туристов, и этот показатель растет из года в год. Выразив надежду, что новый проект в корне преобразит пляжную зону, глава региона пообещал оказать инвесторам всестороннюю поддержку.

По словам генерального директора компании «Жибек жолы культурный туризм» Чжан Цзунцзе, громадный туристический комплекс площадью 15 га планируется построить поэтапно за два года. Здесь будут объединены несколько направлений сервиса: туризм, спорт, культурный досуг, торговля. Ожидается, что в купальный сезон только данный пляж (а он один из восьми в Конаеве) сможет принять до 3 млн гостей. Инвесторы намерены вложить в проект около 100 млн долларов, создать порядка 500 постоянных рабочих мест.

По информации местных влас­тей, в период проведения строительно-монтажных работ особое внимание планируется уделить вопросам сохранения экологии, в частности капшагайской водной флоры и фауны. По общему мнению участников церемонии, масштабный объект станет одной из знаковых местных достопримечательностей, а главное – излюб­ленным местом отдыха жителей Конаева и гостей города.

К слову, еще в начале года на одном из совещаний глава региона подверг резкой критике своих заместителей и экс-акима города Конаева за неудовлетворительную работу по благоустройству городских пляжей. Отныне эта задача возложена на зарубежных инвесторов, в том числе и в связи с тем, что многие отечественные подрядные компании необоснованно затянули график строительства, а их объекты вошли в список проблемных долгостроев.

#строительство #Конаев #пляжный комплекс

Популярное

Все
Айдаһар против лох-несского чудовища
Грозит ли нам парад планет?
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
Главное богатство – знание казахского
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
Фейк ловит на эмоциональный крючок
Лети, лети за облака...
Шаг шагнешь – всюду древность...
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса
Здесь будет город-сад!
Никто не должен быть забыт
Не морочьте голову!
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Аким области встретился с молодыми предпринимателями
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Казахстан и Узбекистан укрепляют спортивное сотрудничество
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

Читайте также

Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
Никто не должен быть забыт
Шаг шагнешь – всюду древность...
Лети, лети за облака...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]