В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса

Как отметил аким области Марат Султангазиев, сфера туризма – один из ключевых драйверов экономики региона. По итогам прошлого года инвестиции в туристическую инфраструктуру превысили 60 млрд тенге. На побережье Капшагая отдохнули свыше миллиона туристов, и этот показатель растет из года в год. Выразив надежду, что новый проект в корне преобразит пляжную зону, глава региона пообещал оказать инвесторам всестороннюю поддержку.

По словам генерального директора компании «Жибек жолы культурный туризм» Чжан Цзунцзе, громадный туристический комплекс площадью 15 га планируется построить поэтапно за два года. Здесь будут объединены несколько направлений сервиса: туризм, спорт, культурный досуг, торговля. Ожидается, что в купальный сезон только данный пляж (а он один из восьми в Конаеве) сможет принять до 3 млн гостей. Инвесторы намерены вложить в проект около 100 млн долларов, создать порядка 500 постоянных рабочих мест.

По информации местных влас­тей, в период проведения строительно-монтажных работ особое внимание планируется уделить вопросам сохранения экологии, в частности капшагайской водной флоры и фауны. По общему мнению участников церемонии, масштабный объект станет одной из знаковых местных достопримечательностей, а главное – излюб­ленным местом отдыха жителей Конаева и гостей города.

К слову, еще в начале года на одном из совещаний глава региона подверг резкой критике своих заместителей и экс-акима города Конаева за неудовлетворительную работу по благоустройству городских пляжей. Отныне эта задача возложена на зарубежных инвесторов, в том числе и в связи с тем, что многие отечественные подрядные компании необоснованно затянули график строительства, а их объекты вошли в список проблемных долгостроев.