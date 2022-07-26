В копилке «серебро» и «бронза»

В столице прошел чемпионат Азии по триатлону среди спортсменов до 23 и до 19 лет. В соревнованиях приняли участие более ста участников, среди них – сильнейшие триатлонисты из Индии, Китая, Японии, Бахрейна, Тайбэя, Гонконга, Таиланда, Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Макао, Филиппин, Ирана и Казах­стана. Нашу страну представляли 15 спортсменов.

Дарын Конысбаев занял второе место в категории U23. Его смог опередить лишь Оскар Коггинси из Гонконга, а бронзовым призером первенства стал представитель Китая Цин Чен. У девушек в возрасте до 23 лет первое место заняла японка Изуми Икегути, а представительницы китайской команды Вен Вей и Синьи Лин принесли в копилку своей сборной «серебро» и «бронзу».

В соревнованиях U19 бронзовым призером континентального первенства стал казахстанский атлет Егор Крупяков, а опередили его японские спортсмены Аму Омуро и Такуто Осима, которые заняли соответственно первое и второе места. У девушек в этой возрастной категории на первом и втором местах финишировали японки Мако Хиразуми и Манами Хияши, а «бронзу» забрала представительница Гонконга Шарлотта Холл.