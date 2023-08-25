В Костанайской области погибли четыре человека в ДТП на трассе

24 августа на 495 км трассы Карабутак - Костанай водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Polisia.kz.

Фото: kazpravda.kz

В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, еще трое пассажиров госпитализированы в больницу города Рудного. Автомашина ехала со стороны Житикары в Костанай,

Уже установлено, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей". Проводятся необходимые следственные действия.