В Кыргызстане новогодний отдых продлится 7 дней

В мире
372
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о переносе выходных дней в 2025 году

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Это решение направлено на более эффективное использование выходных и праздничных дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Так, в соответствии с постановлением принято:

1) установить выходными днями с 1 января по 7 января 2025 года и перенести:

– выходной день 11 января 2025 года – на рабочий день 2 января 2025 года;

– выходной день 24 февраля 2025 года – на рабочий день 3 января 2025 года;

– выходной день 10 марта 2025 года – на рабочий день 6 января 2025 года;

2) установить 2 мая 2025 года выходным днем и перенести его на выходной день 1 сентября 2025 года.

Следует отметить, что в перспективе планируется отмена практики принятия отдельных постановлений кабмина по переносу праздничных дней в связи с принятием Закона КР «О введении в действие Трудового кодекса КР и внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере труда».

Предполагается, что после его утверждения данное постановление утратит силу.

Ранее стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники.

 

 

#Кыргызстан #отдых #каникулы #Новый год

Популярное

Все
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
На Новый год снег достанется не всем
Закон Республики Казахстан
Безопасность детей как наивысший приоритет
База для скорой ремонтной помощи
Система госзакупок переведена в электронный формат
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Закон Республики Казахстан
Молодежная политика: ключевые события
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
Прагматичность в деле
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Волшебная сказка
Престиж рабочих профессий повышается
Представлена новая платформа e-Sport
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Покорители открытой воды
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Первые выборы в Сирии могут провести через четыре года
Рожденных в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]