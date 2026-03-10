Это новая общественно‑спортивная организация, призванная популяризировать две традиционные подвижные игры — шаттлкок и лянгу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Федерацию возглавил Болотбек Марипов, основатель и главный инициатор ее создания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg

14 февраля состоялся первый открытый турнир по игре лянга — тепмек среди любителей. ​Программа мероприятия включала индивидуальное первенство по количеству касаний и оценку сложности выполняемых элементов. По результатам судейского протокола победителей и призеров соревнований наградили медалями и дипломами.

Шаттлкок — известная в Азии игра с «перьевым мячом», в которой участники стараются удерживать специальный волан в воздухе, отбивая его ногами и другими частями тела без использования рук. Игра развивает координацию и скорость.

Лянга — народная подвижная игра, распространенная в странах Центральной Азии, особенно среди молодежи и детей. В ней игроки набивают небольшой «мяч‑волан» ногами, не позволяя ему упасть на землю, демонстрируя мастерство и выносливость.