В Кызылорде открылся Центр раннего вмешательства «Қамқорлық»

Здравоохранение
157
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Учреждение, ориентированное на работу с недоношенными детьми и малышами с рисками неврологических и ортопедических нарушений, открыли на базе многопрофильной областной детской больницы, сообщает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

Проект реализован при партнерстве единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» – фонда «Samruk-Kazyna Trust», фондов «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық», а также акимата Кызылординской области.

Как сообщили специалисты, Центр ежегодно будет принимать до 600 детей в возрасте до 3-х лет. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план реабилитации. Это позволит детям с врожденными особенностями полноценно развиваться, учиться самостоятельно передвигаться и говорить.

С пациентами работают неврологи, реабилитологи, педиатры, травматологи-ортопеды, психологи, инструкторы по физиотерапии, дефектологи и логопеды. Учреждение полностью оснащено современными технологиями, специальным оборудованием, тренажерами и аппаратно-программными комплексами.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в регионе зарегистрировано 6 937 детей с инвалидностью до 18 лет. С открытием центра в области формируется система непрерывного сопровождения ребенка: от рождения до трех лет — помощь в центре раннего вмешательства, а с 3 до 18 лет — услуги реабилитационного центра «Қамқорлық», работающего в Кызылорде с 2022 года.

Центр в Кызылорде стал 47-м реабилитационным центром, созданным при поддержке фонда. В них ежегодно получают комплексную реабилитацию около 30 тысяч детей и взрослых.


 

 

#реабилитация #инвалидность #Қамқорлық #Центр раннего вмешательства

