Введен в эксплуатацию первый в Казахстане Центр компетенций, передает Kazpravda.kz
Проект реализован в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию подобных центров в регионах. Новый объект станет общей платформой для организаций технического и профессионального образования и представителей бизнеса.
Современное двухэтажное здание рассчитано на 1000 мест и предназначено для подготовки студентов к международным соревнованиям профессионального мастерства. Здесь также будет проводиться системная работа по развитию экспертного сообщества, повышению престижа рабочих профессий и привлечению молодежи к рабочим специальностям.
«Центр станет площадкой для формирования профессиональных навыков, взаимодействия образования и бизнеса, а также подготовки востребованных кадров», — сообщили в Министерстве просвещения.
В центре приоритет отдан развитию практических компетенций. Педагоги и молодые специалисты смогут работать с современными технологиями и повышать квалификацию в соответствии с требованиями рынка труда.
Здание адаптировано для проведения форумов, конференций, семинаров и выставок республиканского и международного уровня.