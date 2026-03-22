В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий

Проекты
170

Введен в эксплуатацию первый в Казахстане Центр компетенций, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения

Проект реализован в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию подобных центров в регионах. Новый объект станет общей платформой для организаций технического и профессионального образования и представителей бизнеса.

Современное двухэтажное здание рассчитано на 1000 мест и предназначено для подготовки студентов к международным соревнованиям профессионального мастерства. Здесь также будет проводиться системная работа по развитию экспертного сообщества, повышению престижа рабочих профессий и привлечению молодежи к рабочим специальностям.

«Центр станет площадкой для формирования профессиональных навыков, взаимодействия образования и бизнеса, а также подготовки востребованных кадров», — сообщили в Министерстве просвещения.

В центре приоритет отдан развитию практических компетенций. Педагоги и молодые специалисты смогут работать с современными технологиями и повышать квалификацию в соответствии с требованиями рынка труда.

Здание адаптировано для проведения форумов, конференций, семинаров и выставок республиканского и международного уровня.

#Кызылорда #профессия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]