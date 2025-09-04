Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в церемонии начала уборки риса «Дала күні – 2025», прошедшей в Жалагашском районе Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Минводы

В мероприятии также принял участие аким региона Нурлыбек Налибаев.

«В этом году вегетация прошла в непростых погодных условиях. Тем не менее, благодаря своевременным мерам по справедливому и эффективному распределению воды, удалось обеспечить полив рисовых полей Кызылординской области. Однако необходимость перехода на водосберегающие технологии по-прежнему остается. Государство создало все необходимые механизмы в виде субсидий для быстрого и финансово выгодного внедрения современных систем полива», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В вегетационный период 2025 года Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» было заключено 1042 договора по подаче поливной воды. Фактический водозабор в регионе составил 3,51 млрд кубометров.

Для стабильного водообеспечения посевных площадей области были установлены 357 насосных станций.

Специальной рабочей группой Министерства водных ресурсов и ирригации велся постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, состояния каналов и водохранилищ, распределения воды и соблюдения графика полива. Применялось повторное использование коллекторно-дренажной воды для экономии ресурсов.

Кроме того, аграрии Кызылординской области начали активнее применять водосберегающие технологии. На сегодня ими охвачено порядка 75 тыс. га орошаемых земель региона.

В результате реализации комплекса мероприятий созданы необходимые условия для прохождения вегетационного периода в штатном режиме.