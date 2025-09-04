В Кызылординской области началась уборка риса

Сельское хозяйство
129

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в церемонии начала уборки риса «Дала күні – 2025», прошедшей в Жалагашском районе Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Минводы

В мероприятии также принял участие аким региона Нурлыбек Налибаев.

«В этом году вегетация прошла в непростых погодных условиях. Тем не менее, благодаря своевременным мерам по справедливому и эффективному распределению воды, удалось обеспечить полив рисовых полей Кызылординской области. Однако необходимость перехода на водосберегающие технологии по-прежнему остается. Государство создало все необходимые механизмы в виде субсидий для быстрого и финансово выгодного внедрения современных систем полива», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В вегетационный период 2025 года Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» было заключено 1042 договора по подаче поливной воды. Фактический водозабор в регионе составил 3,51 млрд кубометров.

Для стабильного водообеспечения посевных площадей области были установлены 357 насосных станций.

Специальной рабочей группой Министерства водных ресурсов и ирригации велся постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, состояния каналов и водохранилищ, распределения воды и соблюдения графика полива. Применялось повторное использование коллекторно-дренажной воды для экономии ресурсов.

Кроме того, аграрии Кызылординской области начали активнее применять водосберегающие технологии. На сегодня ими охвачено порядка 75 тыс. га орошаемых земель региона.

В результате реализации комплекса мероприятий созданы необходимые условия для прохождения вегетационного периода в штатном режиме.

#Кызылорда #рис #уборка

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
На пути к е-экономике будущего
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ключевая роль молодежи
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Уборочная кампания набирает обороты
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Готовь трубы летом
Посвящение композитору
Новый уровень сотрудничества
Народных избранников ждет горячая пора
АПК: от селекции до переработки
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Число трехсменок сократилось втрое
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Более 350 тонн продукции привезут фермеры двух областей в А…
Уборочная кампания набирает обороты
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым сп…
Послание - 2024: исполнение поручений Президента в сфере се…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]