В Кызылординской области школьники пойдут учиться в здание акимата

Образование
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Наталья Денисова
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В кабинетах чиновников занятия будут идти до ввода в эксплуатацию нового строения.

Фото: Kazpravda.kz

В ауле Токабай Аральского района дети вместо школы пойдут учиться в... акимат. Именно здание аппарата акима местного аульного округа решено приспособить под десяток кабинетов для учеников, ведь старое здание школы в этом селе уже снесли, а новое еще не достроили, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Токабай - один из самых отдаленных от областного центра населенных пунктов Кызылординской области с небольшим числом населения. Детей школьного возраста, например, здесь нет и сотни. Тем не менее, и их надо обучать в комфортных, безопасных условиях.

В 2015 году в этом ауле построили школу на 100 мест со спортивным залом, столовой и мастерскими для трудового обучения. Но уже в прошлом году она была признана аварийной, по стенам в помещениях поползли угрожающие трещины.

"На основании инженерно-геодезических и инженерно-геологических изыскательских работ в населенном пункте Токабай на местности, где в 2015 году была построена школа, выявлена непригодность почв и пластов к строительству", - сообщила разбиравшаяся в инциденте областная прокуратура.

Теперь вот строят новое здание.

"В селе Токабай Аральского района за счет частного инвестора ведется строительство новой школы, - отмечал ранее в ходе пресс-конференции в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. - Учебное заведение стоимостью 500 миллионов тенге будет введено в эксплуатацию в августе текущего года".

Но к началу учебного года строители не успели, село дальнее, что сопряжено с трудностью подвоза к стройке материалов и оборудования. Пока для учебы детей заселят в здание, которое занимает аппарат акима местного аульного округа.

Сколько так придется учиться школьникам, не сообщается. В кабинетах чиновников занятия будут идти до ввода в эксплуатацию нового строения.

#село #акимат #школьники #учеба #здание

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