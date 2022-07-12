Общество
В магазине торгуют за спасибо!
Наталья Денисова, Кызылординская область

В Казалинске молодежные активисты открыли магазин, где все можно приобрести за простое человеческое спасибо.

Любой желающий может при­нести в магазин добротную, годную для носки вещь, домашний текстиль, предметы быта и отдать нуждающимся.

– Выбрать себе в магазине то, что им нужно, могут малообеспеченные граждане, многодетные матери, граждане с ограниченными по здоровью возможностями, в общем, те жители города, которые испытывают труднос­ти, – рассказали в общественном фонде «Өнегелі», члены которого и запустили этот социальный проект.

Сбором одежды для нуждающихся граждан здесь не ограничиваются.

– Мы также просим содействия у предпринимателей, имеющих торговые точки, у людей, имею­щих возможность приносить в магазин книги и игрушки, – отметил Жанибек Жубанганов, один из участников инициативы.

Предприниматели и неравнодушные жители города идут навстречу.

– Конечно, это хорошая идея – ­создание магазина, где все за спасибо, – говорит жительница Казалинска Ирина Ким. – Не каждый может сейчас позволить себе футболку за тысячу тенге, а уж про детские книги, игрушки, пос­тельное белье и вообще говорить не стоит. Дорого все.

Аким Казалинского района Мухтар Оразбаев приехал посмотреть на детище молодежных активис­тов.

– Я благодарен молодежи и предпринимателям города за идею магазина и ее воплощение, – сказал он. – Гражданские инициативы для нашего общества очень важны, это сейчас понимает, наверное, каждый.

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