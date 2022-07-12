Общество В магазине торгуют за спасибо! 12 июля 2022 г. 1:45 Наталья Денисова, Кызылординская область В Казалинске молодежные активисты открыли магазин, где все можно приобрести за простое человеческое спасибо. Любой желающий может принести в магазин добротную, годную для носки вещь, домашний текстиль, предметы быта и отдать нуждающимся. – Выбрать себе в магазине то, что им нужно, могут малообеспеченные граждане, многодетные матери, граждане с ограниченными по здоровью возможностями, в общем, те жители города, которые испытывают трудности, – рассказали в общественном фонде «Өнегелі», члены которого и запустили этот социальный проект. Сбором одежды для нуждающихся граждан здесь не ограничиваются. – Мы также просим содействия у предпринимателей, имеющих торговые точки, у людей, имеющих возможность приносить в магазин книги и игрушки, – отметил Жанибек Жубанганов, один из участников инициативы. Предприниматели и неравнодушные жители города идут навстречу. – Конечно, это хорошая идея – создание магазина, где все за спасибо, – говорит жительница Казалинска Ирина Ким. – Не каждый может сейчас позволить себе футболку за тысячу тенге, а уж про детские книги, игрушки, постельное белье и вообще говорить не стоит. Дорого все. Аким Казалинского района Мухтар Оразбаев приехал посмотреть на детище молодежных активистов. – Я благодарен молодежи и предпринимателям города за идею магазина и ее воплощение, – сказал он. – Гражданские инициативы для нашего общества очень важны, это сейчас понимает, наверное, каждый.