В Мангистауской областной многопрофильной больнице врачи за 13 минут удалили тромб, представлявший опасность для жизни пациента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы больницы, в приёмное отделение обратился пациент 1977 года рождения с жалобами на сильную боль и покраснение в области голени. По его словам, сначала он не придал значения боли и пытался лечиться дома самостоятельно. Однако в последние дни боль усилилась, и ходить стало всё труднее.

Врач УЗИ Жанар Нурмаханбетова провела пациенту ультразвуковое доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В результате было выявлено наличие опасного флотирующего тромба в большом подкожном венозном стволе на участке между бедром и голенью справа.

По словам специалистов, флотирующий тромб — крайне опасное состояние, так как тромб не полностью прикреплён к стенке сосуда. Если такой тромб с током крови поднимется выше, он может закупорить лёгочную артерию и привести к летальному исходу.

Чтобы предотвратить осложнение, пациента срочно подготовили к операции, и ангиохирурги Багила Шарифова и Асылбек Анетов экстренно провели операцию кроссэктомии. Хирургическое вмешательство прошло успешно и длилось всего 13 минут. Таким образом врачи предотвратили дальнейшее распространение тромба и устранили смертельную угрозу. Уже в первые сутки после операции состояние пациента улучшилось, а через несколько дней он был выписан.

Специалисты больницы рекомендуют при появлении тяжести в ногах, отёчности, покраснения или боли по ходу вен пройти доплеровское УЗИ сосудов. Ранняя диагностика — самый эффективный способ предотвращения серьёзных осложнений и сохранения жизни.