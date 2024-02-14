В Мажилисе – новый депутат и новый глава комитета

Мажилис на пленарном заседании одобрил назначение на должность главой комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяну Савельеву в связи с назначением экс-депутата Мади Такиева министром финансов, а также проголосовал за назначение депутатом Мажилиса от партии «Республика» Айтуара Кошмамбетова, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил, представляя кандидатуру, депутат Елнур Бейсенбаев, Татьяна Савельева предложена на должность председателя Комитета по финансам и бюджету от фракции партии AMANAT.

– Она плодотворно работает в этом комитете, есть 25 лет опыта, начиная со среднего звена до руководителя. Очень ответственный работник, опытный, всегда своевременно выполняет поручения. Прошу поддержать, – сказал Елнур Бейсенбаев.

Айтуар Кошмамбетов назначен депутатом Мажилиса от партии «Республика» в связи со сложением полномочий экс-депутата Динары Шукижановой.