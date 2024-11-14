В Мажилисе обсудили вопросы развития креативной индустрии

Мажилис
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Развитие креативной индустрии в Казахстане обсудили на тематическом заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова.

Фото: Мажилис

В обсуждении приняли участие руководители и представители министерств культуры и информации, труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, юстиции, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также эксперты в области креативной индустрии.

Открывая заседание, Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание всестороннему развитию креативной экономики.

«На сегодняшний день утверждена Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Однако вопрос «что именно относится к креативной индустрии» до сих пор не решен. Более того, каждый специалист определяет потребности по-своему. Один говорит, что достаточно создать креативный центр, а другой считает, что ему нужна финансовая поддержка или налоговые льготы. Некоторые говорят просто: «Не мешайте нам». Поэтому мы должны рассматривать вопрос комплексно», – сказал Асхат Аймагамбетов.

В своем докладе депутат Нартай Сарсенгалиев отметил большой потенциал креативной индустрии и остановился на причинах недостаточного развития отрасли в стране.

«ООН относит к креативной индустрии такие сферы, как дизайн, мода, искусство, кино, музыка, медиа, компьютерная графика и другие. Эти направления могут приносить значительный доход в бюджет. Но в Казахстане с 2015 года заметного прогресса в них не наблюдается. Мы остаемся на 84 месте в мире по развитию креативной индустрии. Отрасль в основном держится на отдельных талантливых личностях», – отметил он.

Основатель медиакомпании Bravetalents Алмас Джали остановился на проблемах налоговых и иных расходов частных кинопроизводителей. Он предложил включить креативную индустрию в экосистему международного технопарка «Астана хаб» и ввести налоговые преференции для отрасли.

Депутат Ерлан Стамбеков поднял вопрос о государственной регистрации авторских прав, Жулдыз Сулейменова отметила необходимость совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности и авторском праве, выделения грантов и других мер финансовой поддержки.

Предложения, высказанные в ходе заседания, будут обсуждаться в рабочей группе по соответствующему законопроекту под руководством Нартая Сарсенгалиева.

 

#мажилис #креативные индустрии

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