В Мажилисе состоялась церемония награждения премией «Парламент сөзі»

Мажилис
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В Мажилисе подвели итоги премии для журналистов «Парламент сөзі». В этом году определены 17 победителей в семи номинациях. Награды им вручил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Мажилис

Открывая церемонию, Ерлан Кошанов поздравил лауреатов премии «Парламент сөзі» и всех представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником.

«В последние годы многое делается для обеспечения свободы слова, свободы деятельности журналистов. Это важная составляющая политики, проводимой главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Один из примеров этому – площадка Мажилиса. СМИ на сегодня – это самый главный, объективный и оперативный канал доведения информации до людей. А журналисты – настоящие союзники депутатов в работе по развитию страны», – сказал спикер палаты.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что новый закон «О масс-медиа», разработанный по поручению президента, писался депутатами вместе с журналистами и учел многие их пожелания. Новый закон защищает интересы СМИ и расширяет возможности для совершенствования отечественной медиа-сферы. В работе над ним приняли самое активное участие депутаты из числа журналистов, которые всегда на связи со своими коллегами и многое делают для открытости Мажилиса.   

На торжественном собрании награду «За лучшую печатную публикацию» получили главный редактор газеты «Түркістан» Бауыржан Бабажанулы и корреспондент газеты «Юридическая газета» Линара Сактаганова.

В номинации «За лучший телевизионный сюжет» награждены корреспондент телеканала «Хабар» Алина Бржанова, журналист телерадиокомпании «Almaty» Омир Ануарбек, корреспондент телеканала «Первый канал «Евразия» Жанель Кайнетден.

Номинации «За лучший видео-фотоматериал» удостоились фотокорреспондент международного информационного агентства «Казинформ» Виктор Федюнин и телеоператор телеканала «МИР» Марат Кураков.

В номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» награды получили корреспондент информационного агентства «BAQ.KZ» Гульжан Раманкулова, руководитель телерадиокомпании «NS Радио-Национальная Сеть» Ербол Бегимбетов, журналист сетевого издания BES.media Дамир Байманов.

Лучшими в номинации «Специальный репортаж» признаны ведущая программы «Мәжіліс live» телеканала «24.kz» Анна Шолгина, ведущий-редактор YouTube-канала «Abai.live» Абай Тленшиев, корреспондент сайта «Zakon.kz» Андрей Губенко.

В номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» победили руководитель программы «Apta» Национального канала «Qazaqstan» Жайна Жаксылыкова и главный редактор газеты «Время» Лев Тараков.

Также специальная номинация премии «Парламент сөзі» присуждена коллективам сетевого издания Tengrinews.kz и телеканала Jibek joly.

#мажилис #конкурс #СМИ

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