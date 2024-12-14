В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации

Гражданская авиация
139

Музей является символом уважения к авиационной истории города и его архитектурному наследию, связывая прошлое, настоящее и будущее авиации страны, передает Kazpravda.kz

Фото: международный аэропорт Алматы

На открытии музея выступил президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.

«Мы с гордостью представляем этот музей как наш подарок народу Казахстана, а также гостям и жителям Алматы в преддверии Дня независимости Республики Казахстан», - отметил президент аэропорта Алматы.

В своей речи Гокер Косе отметил, что холдинг TAV Airports и Groupe ADP глубоко чтит и уважает историю нашей страны и ее народа, и стремится вносить вклад в сохранение ее исторического и социокультурного наследия. Этот проект имеет огромное социальное значение и является частью усилий холдинга по защите и популяризации культурного наследия Казахстана.

Почетными гостями мероприятия стали Дмитрий Душимов, ветеран гражданской авиации республики Казахстан и Бекен Сейдахметов, ректор Академии гражданской авиации.

Музей рассказывает историю старого ВИП-терминала, который с 1947 года служил важнейшими «воротами Казахстана» для мировых деятелей и путешественников.

Первоначально спроектированный выдающимися архитекторами Б.Заварзиным, Г.Ёлкиным и Т.Басеновым, терминал представляет собой редкий пример синтеза советского арт-деко и традиционных казахских архитектурных элементов.

В экспозиции представлены редкие архивные снимки, отражающие важные события и архитектурные детали, интерактивные экспонаты и многое другое.

Музей открыт для всех гостей аэропорта. Он предлагает увлекательное путешествие во времени и отражает стремление нового Международного аэропорта Алматы стать ключевым транзитным узлом в Центральной Азии, укрепляя роль Казахстана как связующего звена между Востоком и Западом.

#гражданская авиация #международный аэропорт Алматы #Музей авиации

Популярное

Все
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим
В МИД РК обсудили направления сотрудничества с ЮНИСЕФ
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Духовные связи крепки, дружба вечна
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Под властью музыкальных чар
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей

Читайте также

Казахстан удостоен престижной премии в области авиации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]