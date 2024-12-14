В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации

Музей является символом уважения к авиационной истории города и его архитектурному наследию, связывая прошлое, настоящее и будущее авиации страны, передает Kazpravda.kz

Фото: международный аэропорт Алматы

На открытии музея выступил президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.

«Мы с гордостью представляем этот музей как наш подарок народу Казахстана, а также гостям и жителям Алматы в преддверии Дня независимости Республики Казахстан», - отметил президент аэропорта Алматы.

В своей речи Гокер Косе отметил, что холдинг TAV Airports и Groupe ADP глубоко чтит и уважает историю нашей страны и ее народа, и стремится вносить вклад в сохранение ее исторического и социокультурного наследия. Этот проект имеет огромное социальное значение и является частью усилий холдинга по защите и популяризации культурного наследия Казахстана.

Почетными гостями мероприятия стали Дмитрий Душимов, ветеран гражданской авиации республики Казахстан и Бекен Сейдахметов, ректор Академии гражданской авиации.

Музей рассказывает историю старого ВИП-терминала, который с 1947 года служил важнейшими «воротами Казахстана» для мировых деятелей и путешественников.

Первоначально спроектированный выдающимися архитекторами Б.Заварзиным, Г.Ёлкиным и Т.Басеновым, терминал представляет собой редкий пример синтеза советского арт-деко и традиционных казахских архитектурных элементов.

В экспозиции представлены редкие архивные снимки, отражающие важные события и архитектурные детали, интерактивные экспонаты и многое другое.

Музей открыт для всех гостей аэропорта. Он предлагает увлекательное путешествие во времени и отражает стремление нового Международного аэропорта Алматы стать ключевым транзитным узлом в Центральной Азии, укрепляя роль Казахстана как связующего звена между Востоком и Западом.