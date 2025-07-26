В Минтранспорта прокомментировали приостановку рейсов Lufthansa в Казахстан
148
В ведомстве назвали сроки и причины, ссылаясь на информацию от самой авиакомпании, сообщает Kazpravda.kz
Согласно официальной информации Lufthansa, авиакомпания временно приостанавливает выполнение полетов в РК в период с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года по причинам:
При этом в министерстве отметили, что авиасообщение через города Астана и Алматы выполняются по обращению самой авиакомпании – для обеспечения загрузки рейсов.