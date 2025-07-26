В ведомстве назвали сроки и причины, ссылаясь на информацию от самой авиакомпании, сообщает Kazpravda.kz

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Согласно официальной информации Lufthansa, авиакомпания временно приостанавливает выполнение полетов в РК в период с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года по причинам:

Облет воздушного пространства РФ в связи с военными действиями приводит к увеличению расходов.

Нехватка воздушных судов в парке и несвоевременная поставка новых воздушных судов и запасных частей. Следует отметить, что в настоящее время многие мировые авиакомпании сталкиваются с несвоевременным получением заказанных воздушных судов, в связи с чем пересматриваются планы перевозчиков.

Сезонное снижение пассажиропотока, которое наблюдается у многих авиакомпаний.

При этом в министерстве отметили, что авиасообщение через города Астана и Алматы выполняются по обращению самой авиакомпании – для обеспечения загрузки рейсов.