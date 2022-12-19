В Минюсте уточнили информацию о создании новой партии в Казахстане

В министерстве извинились "за искажение информации и недостаточную проработку пресс-релиза".

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В Министерстве юстиции РК дали комментарий по поводу распространившейся в СМИ информации о регистрации партии "Respublica", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Считаем необходимым уточнить, что организационному комитету партии "Respublica" 24 ноября было выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии "Respublica". 3 декабря организационный комитет по созданию политической партии "Respublica" провёл учредительный съезд партии. В настоящее время министерство ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии", - говорится в сообщении ведомства.

"Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах Парламента. Меры к недопущению таких фактов приняты", - добавили в министерстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Казахстане официально зарегистрировали еще одну партию под названием "Respublica".