В Минздраве обсудили цифровые решения с использованием ИИ

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Дана Аменова
корреспондент

Одним из решений стал сервис «ИИ- терапевт», проходящий апробацию в ряде медицинских организаций Акмолинской области

Фото: пресс-служба Минздрава

В Минздраве с участием главы ведомства Акмарал Альназаровой и председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина состоялось обсуждение цифровых решений с применением искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, представленные проекты касались вопросов повышения безопасности медицинского персонала, расширения доступности медицинской помощи для сельского населения, а также снижения нагрузки на врачей. Одним из решений стал сервис «ИИ- терапевт», проходящий апробацию в ряде медицинских организаций Акмолинской области. Система анализирует диалог между врачом и пациентом в режиме реального времени, формирует предварительный диагноз с точностью до 80% и позволяет сократить время врача на рутинную документацию до 40%.

Другой инновационный продукт — мобильное телемедицинское приложение, обеспечивающее удалённый мониторинг состояния здоровья. С его помощью казахстанцы смогут измерять давление, пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови и глюкозу.

Особое внимание уделяется использованию сервиса в сельской местности, где доступ к медицинской помощи ограничен. Также был представлен проект по внедрению смарт-видеожетонов для повышения безопасности медицинских работников. В пилотном режиме технология уже используется в столице в пяти бригадах скорой помощи, и в ближайшее время планируется запуск в Алматы. Устройства позволяют вести видеофиксацию вызовов и служат средством оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

«Нам важно создать максимально безопасные и эффективные условия работы для медицинских работников. Проекты по организации охраны, систем экстренного реагирования и телемедицины полностью отвечают вызовам, с которыми сталкивается здравоохранение. Мы готовы к расширенному внедрению успешных цифровых решений по всей стране», — подчеркнула министр.

В свою очередь, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин сообщил о готовности предложить медицинским организациям комплексную систему охраны, включающую такие опции, как видеонаблюдение с аналитикой, системы контроля доступа, тревожные кнопки, интеграцию видеопотока с Центрами оперативного управления Департаментов полиции.

По итогам встречи достигнута договоренность о расширении пилотных проектов и дальнейшей цифровизации медицинской инфраструктуры Казахстана.

#Минздрав #цифровизация #ИИ

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